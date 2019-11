Người biểu tình Hong Kong phá hoại văn phòng Tân Hoa Xã

Người biểu tình Hong Kong đốt phá các trạm tàu điện ngầm, phá hoại các cửa hàng và văn phòng Tân Hoa Xã ở đặc khu hôm nay.

Các cơ quan truyền thông lập tức lên án hành vi phá hoại tại văn phòng Tân Hoa Xã, hãng thông tấn chính thức của chính phủ Trung Quốc. Hiệp hội điều hành tin tức và Hiệp hội nhà báo Hong Kong kêu gọi ngừng các hành vi bạo lực và đề nghị cảnh sát xử lý nghiêm.

Bạo lực xảy ra ở đặc khu Hong Kong hôm nay được xem là tồi tệ nhất trong những tuần gần đây. Trong khi những người biểu tình ôn hoà xếp hạc giấy trong công viên Charter Garden, nằm ngay chân phía đông của trụ sở hội đồng lập pháp thì một nhóm người biểu tình đeo mặt nạ ném bom xăng vào cảnh sát trên đường phố.

Người biểu tình cũng đốt phá phía trước trụ sở ngân hàng HSBC chi nhánh Hong Kong, các cửa hàng thời trang và trang sức, các rào chắn trên đường phố, buộc cảnh sát phải trấn áp bằng hơi cay và vòi rồng. Người biểu tình còn đốt phá tại các lối vào ga tàu điện ngầm, lôi hai bốt điện thoại lên mặt đất.

Nhóm biểu tình tập trung tại khu chợ lớn Tsim She Tsui, hô các khẩu hiệu chống chính quyền. Hàng trăm người tập trung bên ngoài một nhà thờ trên đường Nathan, kêu gọi đấu tranh vì tự do. Cảnh sát cho hay một nhóm người biểu tình đeo mặt nạ ở khu vực này chiếm lòng đường, ném bom xăng, thậm chí cả chất thải vào cảnh sát.

Văn phòng Tân Hoa xã ở Hong Kong bị người biểu tình tấn công ngày 2/11. Ảnh: PBS.

Biểu tình phản đối dự luật dẫn độ ở Hong Kong đã bước sang tuần lễ thứ 22. Dự luật cho phép đưa tội phạm đến các khu vực tài phán mà đặc khu chưa ký hiệp ước dẫn độ, bao gồm cả Trung Quốc đại lục. Dù chính quyền đặc khu tuyên bố rút dự luật, người biểu tình vẫn xuống đường do lo ngại các quyền tự do của Hong Kong bị can thiệp và đòi các yêu sách khác.

Số liệu sơ bộ do chính quyền Hong Kong công bố giữa tuần này cho thấy đặc khu lần đầu rơi vào suy thoái kỷ lục kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Mai Lâm (Theo Reuters/SCMP)