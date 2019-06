Trung Quốc nói dập tắt biểu tình Thiên An Môn là 'đúng'

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cho rằng biểu tình ở Thiên An Môn 30 năm trước là "bất ổn chính trị mà chính quyền trung ương cần dập tắt".

Trung Quốc nói dập tắt biểu tình Thiên An Môn là quyết định 'đúng đắn' Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa nói về sự kiện Thiên An Môn ở Singapore hôm 2/6. Ảnh: Reuters.

"Ai cũng quan tâm đến sự kiện Thiên An Môn sau 30 năm", Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore hôm 2/6.

"Suốt 30 năm, Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản đã trải qua những biến đổi to lớn. Các bạn cho rằng chính quyền đã sai khi xử lý sự kiện ngày 4/6? Chúng tôi đã đưa ra kết luận về sự kiện này. Chính quyền đã kiên quyết ngăn chặn tình trạng hỗn loạn năm đó".

Ông nói thêm sự phát triển của Trung Quốc từ năm 1989 cho thấy hành động của chính phủ là hợp lý.

Các cuộc biểu tình ở Thiên An Môn là "bất ổn chính trị mà chính quyền trung ương cần dập tắt, đó là chính sách đúng đắn", ông bày tỏ. "Nhờ đó mà Trung Quốc mới ổn định và nếu tới Trung Quốc, các bạn sẽ hiểu được phần lịch sử đó".

Ngày 4/6 đánh dấu 30 năm sự kiện biểu tình Thiên An Môn, khi quân đội Trung Quốc được huy động để chấm dứt các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ do sinh viên khởi xướng. Theo BBC, hơn 1 triệu người biểu tình đã đổ về Thiên An Môn vào tháng 4/1989 và cuộc biểu tình kéo dài 6 tuần lan rộng khắp khắp các thành phố, trường đại học ở Trung Quốc. Người biểu tình, không hài lòng về tình trạng lạm phát, tiền lương, nhà ở, đã kêu gọi sự tự do và dân chủ lớn hơn. Các nhóm nhân quyền và nhân chứng nói rằng hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người đã chết trong sự kiện. Trung Quốc chưa từng công bố con số thương vong.

Phát biểu của ông Ngụy gây chú ý bởi hiếm khi quan chức Trung Quốc thừa nhận sự kiện 4/6/1989; những tin tức liên quan cũng bị kiểm duyệt chặt chẽ ở Trung Quốc. Báo chí Trung Quốc không đưa tin về phát biểu này tại Shangri-La của ông Ngụy.

Bình luận của Ngụy Phượng Hòa lặp lại ý kiến tuần trước của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm, người sử dụng từ "ngăn chặn" để mô tả phản ứng của quân đội với cuộc biểu tình năm 1989. Thời điểm đó, Trung Quốc đổ lỗi rằng những người phản cách mạng đang tìm cách lật đổ đảng Cộng sản. Sự kiện không được đảng cầm quyền hay chính phủ kỷ niệm.

Hồng Hạnh (Theo Reuters, BBC)