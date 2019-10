Trump nói ứng viên thay thế thủ lĩnh IS đã chết

Trump xác nhận quân đội Mỹ đã tiêu diệt ứng cử viên hàng đầu thay thế thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi sau cái chết của y.

"Người này rất có khả năng sẽ nắm giữ vị trí thủ lĩnh, nhưng giờ đây cũng đã chết", Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay viết trên Twitter, đề cập tới một thành viên của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị tiêu diệt.

Ông chủ Nhà Trắng không tiết lộ danh tính hoặc chi tiết về cách tiêu diệt kẻ này. Tuy nhiên, Washington hôm qua cho biết Abu Hassan al-Muhajir, phát ngôn viên của IS, đồng thời là "cánh tay phải" của Baghdadi, cũng đã bị loại bỏ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một sự kiện ở thành phố Chicago, bang Illinois hôm 28/10. Ảnh: AFP.

Trump hôm 27/10 tuyên bố Baghdadi, thủ lĩnh tối cao của IS, đã chết bằng cách tự kích nổ đai bom tự sát khi bị đặc nhiệm Mỹ dồn đến đường cùng trong cuộc đột kích ở Idlib, tây bắc Syria tối 26/10. Nhóm phiến quân chưa xác nhận thông tin này, cũng không đề cập gì đến người kế nhiệm tiềm năng của Baghdadi.

Baghdadi, được cho là khoảng 47 - 49 tuổi, sinh ra tại Iraq và trở thành thủ lĩnh tối cao của IS vào năm 2010, lãnh đạo nhóm này giành những vùng lãnh thổ rộng lớn tại Iraq và Syria. Giới chuyên gia nhận định IS khó có thể tìm người thay thế Baghdadi do tầm ảnh hưởng to lớn của y với các tín đồ trong nhóm.

Cái chết của Muhajir được cho là khiến việc này càng khó khăn hơn. Các phiến quân khủng bố cho rằng thủ lĩnh của họ cần sở hữu vài đặc điểm nhất định, như phải xuất thân từ bộ tộc Quraysh của Nhà tiên tri Mohammed và nắm vững kiến thức về luật Hồi giáo.

Ánh Ngọc (Theo Reuters)