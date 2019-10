'Cánh tay phải' của thủ lĩnh IS bị tiêu diệt

SyriaAl-Muhajir, phát ngôn viên IS và cánh tay phải của al-Baghdadi, bị tiêu diệt trong trận đột kích của dân quân người Kurd và quân đội Mỹ ngày 27/10.

Một quan chức giấu tên từ Lực lương Dân chủ Syria (SDF) xác nhận cái chết của Abu Hassan al-Muhajir tại làng Ain al-Baydah, gần thành phố Jarablus. Trước đó, chỉ huy SDF Mazloum Abdi cho biết lực lượng này phối hợp với quân đội Mỹ tiêu diệt Muhajir.

Muhajir bị tiêu diệt một ngày sau khi thủ lĩnh tối cao tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi kích nổ đai bom tự sát khi bị đặc nhiệm Delta Mỹ tấn công. Cuộc đột kích diễn ra tại khu nhà ở làng Barisha, tỉnh Idlib, Syria, nơi Baghdadi ẩn náu cùng gia đình.

Phóng viên AFP tại Ain al-Baydah cho hay hai phương tiện bị không kích gồm một xe bán tải và một xe tải đang chở một thùng kim loại nhỏ. Hai thi thể nằm bên ngoài chiếc xe đầu tiên, trong thùng kim loại có một thi thể khác.

Người được cho là Abu Hassan al-Muhajir (bên trái), phát ngôn viên của IS và cánh tay phải của thủ lĩnh Baghdadi, cùng một phần tử IS khác. Ảnh: TImes of Israel.

Phát ngôn viên SDF Mustefa Bali cho biết Muhajir ẩn náu ở Jarablus nhằm tìm cách cho thủ lĩnh al- Baghdadi xâm nhập "Lá chắn Euphrates", khu vực miền bắc Syria hiện do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát. "Hai chiến dịch do Mỹ chỉ huy đã tiêu diệt các lãnh đạo cao cấp IS ẩn náu ở tây bắc Syria. Nhiều phần tử của tổ chức này vẫn đang ẩn náu trong cùng khu vực", Bali viết trên mạng xã hội Twitter.

Muhajir trở thành phát ngôn viên IS sau khi người tiền nhiệm là Abu Mohammad al-Adnani bị tiêu diệt trong trận không kích do Mỹ tiến hành tại Aleppo, Syria. Danh tính thật của Muhajir hiện vẫn là bí ẩn, tuy nhiên phần tử này có thể là người nước ngoài do biệt danh của hắn có nghĩa là "người di cư". Lần cuối cùng Muhajir gửi thông điệp vào hồi tháng 3, chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố IS bị đánh bại hoàn toàn.

Chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh IS Baghdadi được Trump phê duyệt gần một tuần trước, sau khi đặc nhiệm Mỹ nhận được tin tình báo rằng có thể triển khai chiến dịch. Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) hỗ trợ xác định vị trí thủ lĩnh IS, khu nhà nơi Baghdadi bị tiêu diệt đã được theo dõi trong một thời gian.

Một quan chức quân đội Mỹ cho biết đặc nhiệm Mỹ san phẳng nơi Baghdadi cùng gia đình ẩn náu để ngăn địa điểm này trở thành đền thờ cho thủ lĩnh IS. Lầu Năm Góc thông báo cho Nhà Trắng họ có thông tin với độ tin cậy cao rằng Baghdadi đã bị tiêu diệt nhưng cần xác minh thêm bằng ADN và sinh trắc học.

Vị trí làng Ain al-Baydah, nơi Muhajir bị tiêu diệt ngày 27/10 (đánh dấu đỏ). Đồ họa: Google.

Nguyễn Tiến (Theo AFP)