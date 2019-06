Trump: 'Nhật có thể ngồi xem tivi khi Mỹ bị tấn công'

Tổng thống Mỹ tiếp tục chỉ trích hiệp ước an ninh giữa Washington và Tokyo ngay trước cuộc gặp Thủ tướng Nhật bên lề thượng đỉnh G20.

Tổng thống Mỹ họp báo tại Nhà Trắng hôm 26/6. Ảnh: AFP.

"Chúng ta có hiệp ước an ninh với Nhật. Nếu nước Nhật bị tấn công, chúng ta sẽ tham gia Thế chiến III để bảo vệ họ và chiến đấu bằng mọi giá. Tuy nhiên, nếu chúng ta bị tập kích, Nhật Bản không bắt buộc phải hỗ trợ chúng ta. Họ có thể ngồi xem tivi khi nước Mỹ bị tấn công", Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua phát biểu trên truyền hình trước khi tới Nhật dự hội nghị thượng đỉnh G20.

Ông chủ Nhà Trắng từng nhiều lần chỉ trích hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật, cho rằng Tokyo nên đóng góp nhiều hơn cho quan hệ đồng minh với Washington. "Gần như tất cả các nước trên thế giới đều lợi dụng Mỹ, trong đó có cả Nhật Bản", Trump nói thêm.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga không bình luận về phát biểu của Trump, cho biết chính phủ hai nước chưa thảo luận việc thay đổi nội dung hiệp ước và bác bỏ nhận định cho rằng thỏa thuận này là không công bằng. "Nghĩa vụ của Mỹ và Nhật đều cân bằng", ông Suga nói thêm.

Tổng thống Mỹ dự kiến có 9 cuộc họp song phương với lãnh đạo Trung Quốc, Nga và Nhật bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra vào ngày 28 và 29/6 tại thành phố Osaka, Nhật Bản.

Hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật được ký từ năm 1951, trong đó Mỹ cam kết bảo vệ an ninh cho Nhật Bản do Tokyo đã từ bỏ quyền phát động chiến tranh sau thất bại trong Thế chiến II. Đổi lại, Mỹ được đặt nhiều căn cứ quân sự trên đất Nhật, trong đó có lực lượng thủy quân lục chiến lớn nhất ngoài lãnh thổ Mỹ đóng tại đảo Okinawa, cùng một nhóm tác chiến tàu sân bay tiền phương tại quân cảng Yokosuka.

Vũ Anh (Theo Reuters)