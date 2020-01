trùm dầu mỏ IS bị tiêu diệt

Phiến quân al-Iraqi chịu trách nhiệm giám sát hoạt động buôn lậu dầu để cấp tiền cho thành viên IS bị dân quân người Kurd tiêu diệt tuần trước.

"Phiến quân có biệt danh Abu al-Ward al-Iraqi và một thành viên IS chưa rõ danh tính bị tiêu diệt trong cuộc đột kích hôm 14/1 tại tỉnh Deir ez-Zor, Syria. Al-Iraqi chịu trách nhiệm giám sát hoạt động buôn lậu dầu mỏ và cung cấp tiền cho các tay súng IS đang lẩn trốn", Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) ngày 19/1 ra thông cáo cho biết.

Cuộc đột kích là hoạt động mới nhất của liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu sau khi thủ lĩnh phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi bị tiêu diệt hồi tháng 10/2019. Mỹ thông báo duy trì hiện diện quân sự tại Iraq và Syria để truy quét tàn dư IS và ngăn tổ chức này trỗi dậy lần nữa.

"Cái chết của al-Iraqi chấm dứt khả năng tài trợ cho các hoạt động khủng bố của IS tại khu vực thung lũng sông Euphrates, dọc biên giới Syria - Iraq", theo phát ngôn viên bộ chỉ huy chiến dịch Bộ chỉ huy Chiến dịch Inherent Resolve Myles Caggins.

Dân quân thuộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tại Deir ez-Zor tháng 5/2018. Ảnh: Reuters.

Hơn 500 lính Mỹ đang đóng quân chủ yếu tại các tiền đồn ở khu vực tỉnh Deir ez-Zor và al-Hasakah, miền đông Syria để bảo vệ các mỏ dầu và ngăn chúng rơi vào tay IS. "IS rất muốn đặt bàn tay khủng bố của chúng lên trên các mỏ dầu. Chúng tôi đang cùng các đối tác Syria ngăn điều đó xảy ra", đại tá Caggins nói.

Việc Mỹ tiếp quản và tuyên bố không cho các lực lượng khác tiếp cận mỏ dầu ở miền đông Syria gây tranh cãi. Bộ Quốc phòng Nga và chính phủ Syria cáo buộc Mỹ kiểm soát các mỏ dầu bằng vũ lực và gọi đây là "hành vi ăn cướp cấp nhà nước". Một vụ đối đầu xảy ra tuần trước khi đoàn xe quân sự Nga tìm cách tiếp cận mỏ dầu Rumeylan ở tỉnh al-Hasakah và bị lính Mỹ chặn lại song không xảy ra nổ súng.

IS mất vùng kiểm soát cuối cùng ở Syria hồi tháng 3/2019, song các tay súng phiến quân vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhỏ lẻ tại Syria và Iraq. Các quan chức người Kurd cảnh báo IS có thể gia tăng tấn công trong thời gian tới.

Liên quân dừng hoạt động chống IS hồi đầu tháng 1 để bảo vệ lực lượng trước nguy cơ bị Iran tấn công sau khi Mỹ không kích hạ sát thiếu tướng Qassem Soleimani. Hai quan chức quân đội Mỹ ngày 15/1 cho biết nước này nối lại hoạt động quân sự chống IS sau hai tuần gián đoạn.

Nguyễn Tiến (Theo Military)