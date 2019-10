Trực thăng Nga chiếm lĩnh căn cứ Mỹ bỏ lại ở Syria

Trực thăng quân sự Nga chở binh sĩ Syria hạ cánh xuống sân bay Tabqa ở Raqqa ngày 21/10, sau khi quân đội Mỹ rút khỏi căn cứ.

Video do kênh Zvezda của Nga phát hôm 21/10 cho thấy nhiều trực thăng quân sự của Nga hướng tới căn cứ Tabqa ở tỉnh Raqqa, đông bắc Syria. Một trực thăng vận tải sau đó đáp xuống chiếm lĩnh đường băng trong căn cứ, trong khi một trực thăng vũ trang liên tục quần đảo bên trên để cảnh giới.

Các binh sĩ quân đội chính phủ Syria (SAA) và lực lượng dân quân thân chính phủ rời khỏi trực thăng vận tải Nga để kiểm soát và đảm bảo an ninh cho căn cứ sau khi binh sĩ Mỹ rời khỏi khu vực.

Trực thăng Nga hạ cánh xuống căn cứ cũ của Mỹ Trực thăng của không quân Nga hạ cánh xuống sân bay Tabqa ở tỉnh Raqqa ngày 21/10. Video: AP/Zvezda.

Một quân nhân Syria bảo vệ sân bay cho biết phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã phá hủy đường băng tại căn cứ này vào năm 2014, khiến chiến đấu cơ không thể hạ cánh ở đây. Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) với nòng cốt là dân quân người Kurd (YPG) chiếm được căn cứ này từ tay IS năm 2017 và cho phép Mỹ triển khai binh sĩ tới đây.

Tuy nhiên, lính Mỹ đồn trú tại Tabqa và nhiều căn cứ khác ở đông bắc Syria tuần trước vội vã rút quân sau khi Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch quân sự Mùa xuân Hòa bình tấn công YPG. Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ sau đó đạt thỏa thuận ngừng bắn, cho phép quân đội Nga và Syria kiểm soát các vị trí từ tay người Kurd dọc biên giới.

Sân bay Tabqa được đánh giá có vị trí chiến lược quan trọng khi nằm trong hành lang bay nối các thành phố quan trọng nhất ở miền bắc Syria. Máy bay mất khoảng một tiếng để bay từ sân bay Tabqa tới thành phố Aleppo, Deir ez-Zor và Raqqa. Hiện chỉ có trực thăng hạ cánh được xuống sân bay Tabqa, nhưng đường băng sân bay sẽ được sửa chữa để sớm phục vụ chiến đấu cơ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper thông báo gần 1.000 binh sĩ Mỹ sẽ tới phía tây Iraq để tiếp tục chống IS sau khi Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch quân sự tại đông bắc Syria. Hiện có khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ đóng tại Iraq để huấn luyện các lực lượng vũ trang nước này và giúp đảm bảo IS không trỗi dậy lần nữa.

Hơn 70 xe bọc thép Mỹ được trực thăng hộ tống hôm 20/10 rút khỏi căn cứ lớn nhất của họ tại thị trấn Sarrin, Syria. Đây là lần rút quân thứ 4 của các lực lượng Mỹ tại Syria trong vòng một tuần. Mỹ không kích phá hủy một số căn cứ và kho vũ khí, những căn cứ khác bị bỏ lại trong tình trạng gần như nguyên vẹn và được lực lượng Syria, Nga hoặc người Kurd tiếp quản.

Thổ Nhĩ Kỳ đình chỉ chiến dịch quân sự ngày 17/10 để các lực lượng người Kurd rút khỏi vùng đệm an ninh mà nước này muốn lập. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết không cần mở chiến dịch quân sự mới trong thông báo ngày 23/10 do người Kurd đã rút khỏi vùng đệm an ninh mà nước này muốn lập.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được thỏa thuận ngày 22/10 về biên giới Syria, theo đó quân cảnh Nga và quân đội Syria sẽ thay thế lực lượng người Kurd. Các lực lượng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tuần tra chung tại khu vực rộng 10 km tại vùng đệm an toàn.

Nguyễn Tiến (Theo Zvezda)