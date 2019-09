Trò đùa UFO có nguy cơ biến thành thảm họa

MỹKhi Matty Roberts, 20 tuổi, lập sự kiện "Đại náo Khu vực 51 trên Facebook", anh không lường được 3,5 triệu người sẽ đăng ký tham gia.

"Tôi đăng sự kiện Khu vực 51 lên Facebook vào sáng 27/6", Roberts, sinh viên ở California, nói. "Đó hoàn toàn là một trò đùa nhưng đột nhiên thu hút rất nhiều sự chú ý".

Kế hoạch mà Roberts nêu là nếu có số lượng người đủ lớn để vượt qua hệ thống an ninh của căn cứ quân sự bí ẩn nhất thế giới, không gì có thể ngăn họ khám phá những bí mật được cho là ẩn giấu bên trong như vật thể bay không xác định (UFO), công nghệ của người ngoài hành tinh và nghiên cứu bí mật của chính phủ.

Khu vực 51 nhìn từ trên cao. Ảnh: Nevada Aerospace Hall of Fame.

Vài ngày sau đó, sự kiện được lên kế hoạch vào ngày 20/9 thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Một trong những người nghiêm túc về ý tưởng này là nhà đầu tư bất động sản 33 tuổi Art Frasik đến từ Ohio, người quyết tâm đột nhập Khu vực 51 để "phơi bày bí mật về người ngoài hành tinh".

"Tôi sẽ vào Khu vực 51 vì Mỹ tài trợ cho cơ sở này bằng tiền thuế của người dân và sau 70 năm che giấu công nghệ ngoài hành tinh, chúng tôi có quyền nhìn thấy chúng", Frasik viết trên Facebook.

Ties Granzier, 20 tuổi và Govert Sweep, 21 tuổi, đến từ Hà Lan, đã bị bắt sau khi tiến sâu 5 km vào vùng hạn chế gần Khu vực 51 và bị buộc tội xâm nhập trái phép. Họ khai với cảnh sát rằng "muốn khám phá cơ sở" bí mật này.

Những người khác cũng tuyên bố trên mạng rằng họ sẽ làm vậy, dù rất khó xác định họ có tiến hành đột nhập căn cứ hay không. Tuy nhiên, không quân Mỹ đang nhìn nhận những lời đe dọa này một cách nghiêm túc. Phát ngôn viên không quân Laura McAndrews nói rằng "mọi nỗ lực tiếp cận bất hợp pháp các cơ sở quân sự hoặc khu vực huấn luyện quân sự đều nguy hiểm".

Roberts cũng cảnh báo như vậy, nhấn mạnh rằng anh không muốn ai bị thương. Sau khi sự kiện Facebook trở nên nổi tiếng, các nhân viên FBI đã đến tra hỏi Roberts. Anh cam đoan với các đặc vụ rằng anh "không chế tạo bom hay làm thứ gì đó điên rồ".

Ý tưởng hài hước của Roberts đã leo thang vượt tầm kiểm soát. Hai thị trấn Rachel and Hiko nằm gần Khu vực 51 ở hạt Lincoln, Nevada dự kiến tổ chức hai lễ hội là Alienstock và Storm Area 51 Basecamp. Không giống hầu hết lễ hội quy mô lớn, những sự kiện này không được lên kế hoạch trong thời gian dài mà chỉ ăn theo trò đùa của Roberts.

Hai lễ hội đang đặt ra những thách thức lớn cho cơ quan hành pháp và cơ sở hạ tầng. Alienstock, được tổ chức bởi khách sạn Little A'Le'Inn ở Rachel và Storm Area 51 Basecamp, được tổ chức tại Trung tâm Nghiên cứu Người ngoài hành tinh ở Hiko đều đã được hạt Lincoln cấp giấy phép.

Để chuẩn bị, hạt này đã ký trước một tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Không ai biết chắc chắn sẽ có bao nhiêu người tham dự, họ ước tính vào khoảng 5.000 - 50.000 người.

Vào Khu vực 51 là mơ ước của những người theo đuổi thuyết âm mưu người ngoài hành tinh trong nhiều thập kỷ. Nằm bên cạnh Groom Lake, căn cứ được thành lập vào những năm 1950 như là cơ sở thử nghiệm máy bay trinh sát Lockheed U-2. Theo Glenn Campbell, chuyên gia về Khu vực 51, mối liên quan của cơ sở này với người ngoài hành tinh và UFO không được thể hiện cho đến những năm 1980, khi nhà vật lý Bob Lazar trả lời phỏng vấn của một đài truyền hình ở Las Vegas.

Lazar nói rằng ông được thuê khám phá công nghệ của tàu vũ trụ ngoài hành tinh tại một cơ sở gần Khu vực 51. "Với phát ngôn đó, hàng nghìn thuyết âm mưu đã ra đời", Annie Jacobson, người viết một cuốn sách bán chạy về cơ sở, nói.

Vị trí của Khu vực 51. Đồ họa: BBC.

Vì căn cứ này là một cơ sở quân sự mật, không ai biết điều gì diễn ra bên trong. Mục đích của nó luôn là "thúc đẩy tiến bộ khoa học và công nghệ quân sự nhanh hơn và xa hơn bất kỳ cường quốc nào khác trên thế giới", Jacobson nói. Bức màn bí mật bao phủ Khu vực 51 khiến nó trở thành thỏi nam châm thu hút những thuyết âm mưu về người ngoài hành tinh.

Nhiều người cho rằng nơi đây còn lưu lại mảnh vỡ của một chiếc đĩa bay rơi xuống vùng Roswell năm 1947 và chính phủ Mỹ sử dụng địa điểm bí mật này để cất giấu thi thể và đĩa bay của người ngoài hành tinh. Nhiều giả thiết cho rằng tại đây có hệ thống đường sắt ngầm xuyên lục địa, một đường băng "tàng hình" chỉ hiện lên khi phun nước vào lớp ngụy trang và thiết bị dựa trên công nghệ của người ngoài hành tinh. Nhiều cựu binh bác bỏ sự tồn tại của hệ thống đường sắt ngầm nhưng thừa nhận nhiều hoạt động tại Khu vực 51 diễn ra dưới lòng đất.

Có người còn cho rằng đây là nơi diễn ra cuộc họp với người ngoài hành tinh, phát triển vũ khí chạy bằng năng lượng kỳ lạ, phát triển phương tiện kiểm soát thời tiết hay du hành thời gian và dịch chuyển tức thì.

"Căn cứ vẫn là một hộp đen mà không ai có thể vào", Campbell nói.

Cảnh sát trưởng hạt Lincoln Kerry Lee nói rằng ngay cả khi chỉ 1% số người đăng ký tham dự sự kiện trên Facebook xuất hiện, họ "cũng sẽ áp đảo năng lực chúng tôi có thể xử lý".

Lee cho biết hơn 150 cảnh sát và 300 nhân viên y tế được huy động từ khắp Nevada để trực chiến cho sự kiện. Thông thường, chỉ có 26 cảnh sát phụ trách toàn bộ hạt rộng 27.000 km2. Những người xâm nhập trái phép Khu vực 51 sẽ bị bắt và có thể bị phạt ít nhất 1.000 USD. "Lời khuyên của tôi là nếu bạn định đến xem Khu vực 51, bạn nên đứng bên ngoài và nhìn vào thôi", ông nói.

Nhiều cơ quan địa phương, bang và liên bang, bao gồm cả FBI, đang triển khai nguồn lực để chuẩn bị cho ngày 20/9. FBI đang thu thập thông tin tình báo về lượng người sẽ đến những sự kiện này.

Với ước tính 50.000 người dự các sự kiện, dân số hạt Lincoln sẽ tăng gấp 10 lần sau một đêm. Tình trạng quá tải sẽ xảy ra tại Rachel và Hiko. Ngoài một vài cửa hàng và một khách sạn, các dịch vụ y tế, nhà vệ sinh, gas và Internet ở đây đều rất hạn chế.

Trên trang web của hạt Rachel, giới chức dự đoán Alienstock sẽ là Lễ hội Fyre phiên bản hai. Lễ hội Fyre, được tổ chức vào năm 2017, được quảng cáo là một "bữa tiệc quyến rũ" ở Bahamas, nhưng cuối cùng không đạt được kỳ vọng. Một số người tin rằng Alienstock có thể chịu số phận tương tự.

Biển quảng cáo của khách sạn Little A'Le'Inn ở Rachel, Nevada, bên tổ chức sự kiện Alienstock. Ảnh: Little A'Le'Inn.

Đầu tuần này, Roberts đã cắt đứt quan hệ với Alienstock, với lý do lo ngại về "thảm họa nhân đạo có thể xảy ra". "Do thiếu cơ sở hạ tầng, kế hoạch kém, thiếu biện pháp quản lý rủi ro và coi thường sự an toàn của 10.000 người tham dự Alienstock, tôi đã quyết định đoạn tuyệt với lễ hội", Roberts viết.

Frank DiMaggio, từng thuộc ban tổ chức của Alienstock, cũng chỉ trích lễ hội. Ông nói rằng sự kiện "cần phải biến mất trước khi nó trở thành thảm họa lớn nhất mà miền nam Nevada từng thấy".

Trong khi đó, Connie West, chủ sở hữu của Little A'Le'Inn, cho biết Alienstock sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Bà đã trả tiền để thuê nhân viên an ninh, nhà vệ sinh và nhân viên y tế. Đầu tuần trước, họ công bố 20 ban nhạc và hai diễn viên hài trong đội hình biểu diễn.

Ban tổ chức sự kiện thứ hai, Storm Area 51 Basecamp, cuộc tụ họp hai ngày của những người tin vào người ngoài hành tinh, các chuyên gia UFO và các nghệ sĩ tại Trung tâm Nghiên cứu Người ngoài hành tinh ở Hiko, tỏ ra lạc quan hơn.

Vé vào cửa có giá 51 USD, bao gồm vé đậu xe, hai chai nước, phiếu mua đồ ăn 10 USD. Tiền thuê lều là 50 USD, chỗ đậu xe cắm trại là 150 USD một ngày.

Nhà tổ chức Keith Wright nói với rằng sự kiện có sức chứa khoảng 5.000 người. Không gian dựng lều và nguồn cung về nước, điện và vệ sinh được bảo đảm. Tuy nhiên, nếu lượng người đổ về vượt quá hàng chục nghìn thì "không có cách nào cơ sở hạ tầng đáp ứng được", ông nói.

Roberts cho biết anh không hối tiếc vì đã đăng trò đùa trên Facebook. Bất cứ ai tham dự Alienstock hoặc cố gắng xông vào Khu vực 51 đều "làm vậy theo ý muốn của chính mình". "Tôi đã làm mọi thứ trong khả năng mình để cảnh báo", anh nói.

Phương Vũ (Theo BBC)