Triều Tiên phát hành đồng tiền đề cao nỗ lực phi hạt nhân hóa

Đồng tiền có hình ảnh ba bàn tay cùng nắm chặt một vật trông giống như quả tên lửa hạt nhân.

Đồng tiền kỷ niệm nỗ lực phi hạt nhân hóa do Triều Tiên phát hành. Ảnh: Yonhap.

Lee Sang-hyun, thành viên Ủy ban Hòa hợp và Hợp tác Triều Tiên (KCRC), ngày 2/7 cho biết Bình Nhưỡng sẽ phát hành đồng tiền kỷ niệm nhằm nhấn mạnh nỗ lực phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Đồng tiền do Ngân hàng Trung ương Triều Tiên phát hành trong năm nay, in dòng chữ "phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên" và "bảo vệ hòa bình, an ninh thế giới". Ở trung tâm đồng tiền là hình ảnh ba bàn tay đang nắm chặt một vật thể giống quả tên lửa hạt nhân có ghi ký tự "N".

Đồng tiền trên mang thông điệp trái ngược với một đồng tiền kỷ niệm khác mà Triều Tiên phát hành hồi năm ngoái với hình ảnh nắm đấm hướng vào quả tên lửa có ghi chữ "USA" và cờ Mỹ.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) hôm 30/6 gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Khu Phi quân sự liên Triều (DMZ). Ảnh: Reuters.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 30/6 có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Khu Phi quân sự liên Triều (DMZ). Đây là lần thứ ba hai lãnh đạo gặp nhau và Trump cũng trở thành tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân tới lãnh thổ Triều Tiên. Hai lãnh đạo nhất trí tái khởi động các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa vốn bị đình trệ từ sau hội nghị thượng đỉnh lần hai ở Hà Nội.

Cuộc gặp bất ngờ giữa Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Triều Tiên được kỳ vọng sẽ tạo ra một cú hích giúp khai thông những bế tắc trong mối quan hệ hai bên, đồng thời thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Vũ Hoàng (Theo Yonhap)