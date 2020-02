Toàn văn Thông điệp Liên bang của Trump

Trump liệt kê thành tựu trong nhiệm kỳ Tổng thống và cam kết tiếp tục "khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại" khi đọc Thông điệp Liên bang 2020.

Thưa Chủ tịch Hạ viện, Phó tổng thống, các thành viên quốc hội, Đệ nhất Phu nhân Mỹ và tất cả người dân.

Ba năm trước, chúng ta phát động chiến dịch đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Tối nay, tôi đứng trước các bạn để chia sẻ những kết quả tuyệt vời mà chúng ta đã đạt được. Việc làm đang bùng nổ, thu nhập tăng vọt, nghèo đói giảm mạnh, tỷ lệ tội phạm giảm, niềm tin đang gia tăng, đất nước chúng ta một lần nữa đang phát triển như vũ bão và được tôn trọng trên toàn thế giới! Kẻ thù của Mỹ đang tháo chạy, vận mệnh của Mỹ đang lên và tương lai nước Mỹ đang rực sáng.

Trump đọc Thông điệp Liên bang 2020 tại quốc hội Mỹ tối 4/2, phía sau ông là Phó tổng thống Pence (trái) và Chủ tịch Hạ viện Pelosi. Ảnh: Reuters.

Những năm tháng suy thoái kinh tế đã qua. Những ngày tháng đất nước chúng ta bị lợi dụng, bị khai thác, thậm chí bị các quốc gia khác khinh miệt đã lùi lại phía sau. Cũng đã qua rồi những lời hứa không được giữ, tình trạng thất nghiệp tái diễn, tâm lý mệt mỏi và cả những lời bào chữa triền miên cho sự cạn kiệt của cải, quyền lực cũng như uy tín nước Mỹ.

Trong vòng ba năm ngắn ngủi, chúng ta đã phá tan tâm lý về sự suy tàn của nước Mỹ và chúng ta đã ngăn chặn vận mệnh Mỹ suy thoái. Chúng ta đang tiến về phía trước với tốc độ mà chỉ không lâu trước đây là điều không tưởng và chúng ta sẽ không bao giờ thụt lùi!

Tối nay, tôi vui mừng thông báo với các bạn rằng nền kinh tế của chúng ta đang tốt đẹp chưa từng có. Quân đội của chúng ta đã được xây dựng lại hoàn toàn với sức mạnh vô song, không nơi nào trên thế giới có thể sánh kịp. Biên giới của chúng ta được bảo vệ. Các gia đình của chúng ta đang hưng thịnh. Giá trị của chúng ta đã được tái tạo. Niềm tự hào của chúng ta đã được khôi phục. Và vì tất cả những lý do đó, tôi tuyên bố trước người dân, trước các thành viên quốc hội rằng: Nước Mỹ đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết!

Tầm nhìn mà tôi nêu lên hôm nay sẽ cho thấy cách chúng ta xây dựng một xã hội thịnh vượng và toàn diện nhất thế giới, nơi mà mọi công dân đều có thể tham gia vào sự thành công chưa từng có của đất nước, nơi mọi cộng đồng đều có thể tham gia vào sự phát triển phi thường của quốc gia.

Từ khi nhậm chức tới nay, tôi đã làm việc để nhanh chóng hồi sinh nền kinh tế Mỹ, cắt giảm một số lượng kỷ lục những quy định giết chết việc làm, cắt giảm thuế ở mức kỷ lục và chưa từng có trong lịch sử, đồng thời đấu tranh cho những hiệp định thương mại công bằng, có đi có lại. Chương trình nghị sự của chúng tôi luôn vì mọi công nhân, vì mọi gia đình, vì sự phát triển và trên tất cả, vì mọi người dân Mỹ. Chúng ta đang tiến lên với tinh thần lạc quan cao nhất và nâng cao vị thế của người dân ở mọi chủng tộc, màu da, tôn giáo và tín ngưỡng.

Từ khi nhậm chức tới nay, tôi đã tạo ra 7 triệu việc làm mới, nhiều hơn 5 triệu so với con số mà các chuyên gia chính phủ dự kiến trong chính quyền tiền nhiệm.

Tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong vòng một nửa thập kỷ.

Điều thần kỳ là tỷ lệ thất nghiệp trung bình dưới chính quyền của tôi thấp hơn mọi chính quyền khác trong lịch sử nước ta. Nếu chúng tôi không thay đổi những chính sách kinh tế thất bại từ chính quyền tiền nhiệm, thế giới giờ đây sẽ không thể được chứng kiến thành tựu kinh tế tuyệt vời của nước Mỹ.

Tỷ lệ thất nghiệp ở cộng đồng người Mỹ gốc Phi, gốc Tây Ban Nha và gốc Á chạm ngưỡng thấp nhất lịch sử. Tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm thanh niên Mỹ gốc Phi cũng thấp nhất mọi thời đại.

Tỷ lệ nghèo đói ở cộng đồng người Mỹ gốc Phi giảm xuống mức thấp nhất từng được ghi nhận.

Tỷ lệ thất nghiệp ở phụ nữ đạt mức thấp nhất trong gần 70 năm qua và năm ngoái, phụ nữ đảm nhận 72% số công việc mới được tạo ra thêm.

Tỷ lệ thất nghiệp của cựu chiến binh giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm người Mỹ khuyết tật đạt mức thấp nhất mọi thời đại.

Nhóm công nhân không có bằng tốt nghiệp trung học đạt tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất từng được ghi nhận trong lịch sử Mỹ.

Một số lượng kỷ lục người trẻ Mỹ đã có việc làm.

Dưới chính quyền trước đây, hơn 10 triệu người được thêm vào danh sách nhận tem phiếu thực phẩm. Dưới chính quyền của tôi, 7 triệu người Mỹ thoát khỏi danh sách này và 10 triệu người không còn phải nhận trợ cấp.

Trong 8 năm chính quyền tiền nhiệm, hơn 300.000 người trong độ tuổi lao động rời bỏ lực lượng lao động. Chỉ trong ba năm chính quyền của tôi, 3,5 triệu người trong độ tuổi lao động đã gia nhập lực lượng lao động.

Từ khi tôi nhậm chức, thu nhập ròng của nửa dưới danh sách lao động làm công ăn lương đã tăng 47%, nhanh gấp ba lần mức tăng của 1% nhóm đầu. Sau hàng thập kỷ thu nhập đi ngang hoặc sụt giảm, mức lương đang gia tăng nhanh chóng và, thật tuyệt vời, chúng tăng nhanh nhất ở nhóm lao động thu nhập thấp, những người đã chứng kiến mức tăng lương 16%. Đây là cơn bùng nổ của nhóm lao động cổ cồn xanh.

Thu nhập trung bình thực tế của các hộ gia đình giờ đây đạt mức cao kỷ lục.

Từ khi tôi nhậm chức, thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng trưởng 70%, bổ sung thêm 12.000 tỷ USD vào tài sản quốc gia, vượt xa mọi kỳ vọng. Điều này, các quốc gia khác thực sự làm không tốt. Niềm tin của người tiêu dùng đã đạt đến một tầm cao mới đáng kinh ngạc.

Hàng triệu người tham gia Quỹ hưu trí Tư nhân 401(k) và các quỹ hưu trí khác đang được hưởng lợi khi chúng tăng trưởng chưa từng có với mức tăng 60, 70, 80, 90, thậm chí 100%.

Việc làm và đầu tư đang đổ về 90.000 khu dân cư từng bị lãng quên nhờ vào các Vùng Cơ hội, một kế hoạch do thượng nghị sĩ Tim Scott khởi xướng, là một phần trong kế hoạch cắt giảm thuế tuyệt vời của đảng Cộng hòa. Nói cách khác, người giàu và các công ty giàu có đang đổ tiền vào những khu dân cư nghèo hay các khu vực chưa từng được đầu tư suốt hàng thập kỷ qua, tạo ra việc làm, năng lượng và sự hứng khởi. Đây là lần đầu tiên những cộng đồng hoàn toàn xứng đáng này nhìn thấy điều đó. Tất cả đều đang phát huy tác dụng.

Các Vùng Cơ hội đang giúp ích nhiều cho người Mỹ, như cựu quân nhân Tony Rankins từ Cincinnati, Ohio. Sau quãng thời gian vật lộn với chứng nghiện ma túy, Tony đã mất việc làm, nhà ở và gia đình mình. Ông ấy trở thành người vô gia cư. Nhưng rồi Tony tìm thấy một công ty xây dựng đầu tư và các Vùng Cơ hội. Ông ấy giờ đây là một nhân viên bán hàng hàng đầu, không còn nghiện ngập, đoàn tụ với gia đình. Và ông ấy cũng ở đây hôm nay. Tony: Hãy tiếp tục những việc tuyệt vời ông đã làm.

Nền kinh tế hùng mạnh của chúng ta đã lần đầu tiên mang đến cho các cựu tù nhân cơ hội việc làm tuyệt vời và một khởi đầu mới. Cơ hội thứ hai này trong đời được tạo ra nhờ vào việc chúng ta đã hoàn thành cải cách tư pháp hình sự. Ai cũng nói không thể thực hiện được cải cách tư pháp hình sự, nhưng tôi đã hoàn thành nó, những người ngồi trong khán phòng này đã hoàn thành nó.

Nhờ chiến dịch táo bạo cắt giảm các quy định của chúng tôi, Mỹ đã trở thành nhà sản xuất dầu mỏ và khí đốt số một thế giới. Với những tiến bộ to lớn mà chúng ta đã đạt được ba năm qua, nước Mỹ giờ đây đã độc lập về năng lượng và việc làm trong ngành năng lượng, như nhiều ngành nghề khác, đang ở mức cao kỷ lục. Chúng ta đã đạt được những con số mà chỉ ba năm trước thôi, không ai nghĩ rằng nó khả thi.

Tương tự, chúng ta đang khôi phục khả năng sản xuất của quốc gia, dù các dự đoán ban đầu cho rằng điều này không bao giờ thực hiện được. Sau khi hai chính quyền trước đây để mất 60.000 nhà máy, nước Mỹ giờ đây có thêm 12.000 nhà máy mới dưới chính quyền của tôi và hàng nghìn, hàng nghìn xưởng sản xuất, nhà máy đang được lên kế hoạch xây dựng. Chúng ta đã tạo ra hơn nửa triệu việc làm mới trong ngành sản xuất. Các công ty không rời đi đâu cả, họ đang trở lại. Mọi người đều muốn đến nơi có chính phủ hành động và Mỹ là một nơi như thế.

Một trong những lời hứa lớn nhất mà tôi đưa ra với người dân Mỹ là thay thế Thỏa thuận Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) tệ hại. Thực tế, thương mại bất công là lý do lớn nhất khiến tôi quyết định tranh cử tổng thống. Sau khi áp dụng NAFTA, đất nước chúng ta đã mất đi 1/4 việc làm trong ngành sản xuất. Rất nhiều chính trị gia đến và đi, hứa sẽ thay đổi hoặc thay thế NAFTA nhưng không làm được bất kỳ điều gì. Nhưng không giống với những người đến trước, tôi đã giữ lời hứa. 6 ngày trước, tôi đã thay thế NAFTA và ký phê chuẩn hiệp định thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) hoàn toàn mới.

USMCA sẽ tạo ra gần 100.000 việc làm thu nhập cao trong ngành ôtô Mỹ và gia tăng đáng kể xuất khẩu, đem lại lợi ích cho nông dân, chủ trang trại và công nhân nhà máy. Nó cũng sẽ đưa thương mại với Mexico và Canada lên một tầm cao mới nhưng với mức độ công bằng và có đi có lại lớn hơn. Đây là thỏa thuận thương mại lớn đầu tiên trong nhiều năm có được sự ủng hộ mạnh mẽ của các công đoàn lao động Mỹ.

Tôi cũng hứa với người dân rằng sẽ áp các mức thuế nhằm chống lại việc Trung Quốc đánh cắp công việc của người Mỹ trên quy mô lớn. Chiến lược đó hiệu quả. Vài ngày trước, chúng tôi đã ký thỏa thuận đột phá mới với Trung Quốc nhằm bảo vệ người lao động và tài sản trí tuệ của chúng ta, mang lại hàng tỷ USD cho ngân sách, mở ra các thị trường mới rộng lớn cho những sản phẩm được sản xuất và phát triển ngay tại Mỹ.

Trung Quốc lợi dụng Mỹ suốt nhiều thập kỷ. Giờ đây chúng ta đã thay đổi điều đó, đồng thời cũng sở hữu mối quan hệ có lẽ tốt nhất từ trước đến nay với Trung Quốc và cả Chủ tịch Tập. Họ tôn trọng điều chúng ta làm, bởi thật lòng mà nói, họ dường như chưa bao giờ tin rằng có thể lẩn trốn từ năm này qua năm khác, thập kỷ này sang thập kỷ khác, mà không có ai trên đất nước này đứng lên nói rằng "Đủ rồi". Giờ đây, chúng ta muốn tái thiết đất nước và đó là điều chúng ta đang làm.

Đối với việc khôi phục sự lãnh đạo của Mỹ trên toàn thế giới, chúng ta một lần nữa đứng lên vì tự do trên bán cầu của mình. Đó là lý do chính phủ của tôi đảo ngược những chính sách thất bại của chính quyền tiền nhiệm về vấn đề Cuba.

Mỹ đang dẫn dắt một liên minh ngoại giao gồm 59 quốc gia chống lại Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ông ta là lãnh đạo bất hợp pháp và ngược đãi nhân dân. Chính quyền của Maduro sẽ tan vỡ. Có mặt tại đây tối nay là một người đàn ông mang theo hy vọng, ước mơ và khát khao của toàn thể người dân Venezuela. Tổng thống thực sự và hợp pháp của Venezuela, Juan Guaido, đang ở cùng chúng tôi. Ngài Tổng thống, xin hãy đưa thông điệp này trở về quê hương. Tất cả người Mỹ đều đoàn kết với nhân dân Venezuela trong cuộc đấu tranh chính nghĩa của họ vì tự do! Hãy luôn nhớ rằng sự tự do giúp kết nối tâm hồn.

Để bảo vệ tự do của người Mỹ, chúng tôi đã đầu tư khoản ngân sách kỷ lục 2,2 nghìn tỷ USD cho quân đội Mỹ, mua những máy bay, tên lửa, tàu chiến và mọi thiết bị quân sự tốt nhất. Tất cả đều sản xuất tại Mỹ. Chúng tôi cuối cùng cũng khiến các đồng minh chịu chi trả ở mức phù hợp. Tôi đã nâng mức đóng góp của các thành viên NATO khác lên hơn 400 tỷ USD. Số đồng minh đáp ứng các nghĩa vụ tối thiểu cũng tăng hơn gấp đôi. Chỉ vài tuần trước, lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Truman thành lập lực lượng không quân hơn 70 năm trước, chúng tôi đã tạo ra một nhánh mới thuộc Lực lượng Vũ trang Mỹ, đó là Quân chủng Vũ trụ.

Tối nay, chúng ta có sự hiện diện của một trong những tân binh tiềm năng trẻ nhất Quân chủng Vũ trụ là Iain Lanphier, 13 tuổi, học lớp 8 đến từ Arizona. Iain luôn mơ ước được lên vũ trụ. Cậu nằm trong số những người trẻ nhất tại một học viện hàng không, khao khát được tới Học viện Không quân, sau đó nhắm tới Quân chủng Vũ trụ. Như Iain nói, "hầu hết mọi người đều hướng tới vũ trụ, tôi muốn nhìn xuống thế giới".

Ngồi cạnh Iain tối nay là người hùng vĩ đại của cậu. Charles McGee sinh ra tại Cleveland, Ohio một thế kỷ trước, là một trong những người cuối cùng còn sống thuộc đơn vị Tuskegee, những phi công tiêm kích da màu đầu tiên. Ông cũng là cụ của Iain. Sau hơn 130 nhiệm vụ chiến đấu trong Thế chiến II, ông trở về một đất nước vẫn đang đấu tranh vì dân quyền. Charles tổ chức sinh nhật lần thứ 100 hôm 7/12. Vài tuần trước, tôi ký quyết định thăng hàm chuẩn tướng cho Charles McGee. Hôm nay tôi đã gắn những ngôi sao lên vai ông ấy tại Phòng Bầu dục. Tướng McGee, đất nước của chúng ta kính chào ông.

Từ những người hành hương tới các nhà lập quốc, từ những người lính tại Valley Forge tới những người tuần hành ở Selma, từ Tổng thống Lincoln đến mục sư Martin Luther King, Jr., người Mỹ luôn bác bỏ những giới hạn với tương lai con cháu chúng ta.

Các nghị sĩ, chúng ta không bao giờ được quên rằng chiến thắng quan trọng duy nhất tại Washington là chiến thắng vì người dân Mỹ. Nhân dân là trái tim của đất nước, những ước mơ của họ là linh hồn của đất nước, tình yêu thương của họ mang lại sức mạnh và giúp duy trì đất nước. Chúng ta phải luôn nhớ rằng nhiệm vụ của chúng là là đặt nước Mỹ lên trên hết!

Bước tiếp theo hướng tới xây dựng một xã hội bao trùm là đảm bảo mọi người trẻ Mỹ đều được giáo dục tốt và có cơ hội đạt được Giấc mơ Mỹ. Tuy nhiên, vô số trẻ em Mỹ lâu nay mắc kẹt trong những ngôi trường công lập yếu kém. Để giải cứu số học sinh này, 18 bang đã cung cấp lựa chọn trường học thông qua chương trình Học bổng Cơ hội. Chương trình này rất phổ biến, đến mức hàng chục nghìn học sinh vẫn trong danh sách chờ. Một trong số đó là Janiyah Davis, học sinh lớp 4 ở Philadelphia. Stephanie, mẹ của Janiyah, là một bà mẹ đơn thân sẵn sàng làm bất cứ điều gì để trao cho con gái tương lai tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, tương lai đó vào năm ngoái bị đặt ngoài tầm với, khi Thống đốc bang Pennsylvania bác bỏ luật mở rộng lựa chọn trường học cho 50.000 trẻ em.

Janiyah và Stephanie đều ở đây tối nay. Câu chuyện của họ không dừng lại ở đó. Janiyah, tôi rất vui mừng thông báo rằng cháu không còn phải chờ đợi lâu nữa. Tôi có thể tự hào tuyên bố rằng chương trình Học bổng Cơ hội đã mở cửa. Nó sẽ đến với cháu và cháu sẽ sớm được học tại ngôi trường mình chọn!

Bây giờ, tôi kêu gọi quốc hội trao cho một triệu trẻ em Mỹ cơ hội tương tự mà Janiyah vừa nhận được. Hãy thông qua Đạo luật Cơ hội và Học bổng Giáo dục Tự do, bởi không có phụ huynh nào đáng bị ép buộc phải gửi con tới trường công lập yếu kém.

Mỗi người trẻ nên có một môi trường an toàn để học tập và phát triển. Vì vậy, Đệ nhất Phu nhân tuyệt vời của chúng ta đã thực hiện sáng kiến "Be Best" nhằm thúc đẩy một cuộc sống an toàn, khỏe mạnh và tránh xa chất kích thích cho thế hệ sau. Cảm ơn Melania vì tình yêu to lớn và sự quan tâm sâu sắc dành cho trẻ em Mỹ.

Chính quyền của tôi quyết tâm cung cấp cho người dân cơ hội mà họ cần, bất kể tuổi tác hay lý lịch. Thông qua Cam kết với Người lao động Mỹ, hơn 400 công ty cũng sẽ mang tới những việc làm mới, cũng như cơ hội giáo dục cho gần 15 triệu người Mỹ.

Ngân sách của chính phủ cũng bao gồm tầm nhìn đầy thú vị cho các trường trung học quốc gia. Tối nay, tôi đề nghị quốc hội hỗ trợ các học sinh và ủng hộ kế hoạch của tôi, nhằm phát triển cả giáo dục kỹ thuật và dạy nghề tại mọi trường trung học ở Mỹ.

Trong việc mở rộng cơ hội bình đẳng, tôi cũng tự hào rằng chúng tôi đã đạt được mức tài trợ kỷ lục và lâu dài cho các trường đại học và cao đẳng dành cho người gốc Phi.

Một cuộc sống tốt cho các gia đình Mỹ còn đòi hỏi hệ thống chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, sáng tạo và phải chăng nhất trên Trái Đất. Trước khi tôi nhậm chức, phí bảo hiểm y tế đã tăng hơn gấp đôi chỉ trong vòng 5 năm. Tôi đã nhanh chóng cung cấp những lựa chọn thay thế phải chăng. Kế hoạch mới của chúng tôi tiết kiệm hơn tới 60%. Tôi cũng đưa ra cam kết chắc chắn với các gia đình Mỹ rằng chúng tôi sẽ luôn bảo vệ những người có tiền sử bệnh tật trước khi tham gia bảo hiểm y tế. Đó là một sự đảm bảo. Chúng tôi sẽ luôn bảo vệ chương trình Chăm sóc sức khỏe và An sinh Xã hội của mọi người.

Chúng tôi không bao giờ để bệnh nhân Mỹ mù mờ trước chi phí y tế. Đó là lý do tôi đã ký một sắc lệnh yêu cầu minh bạch về viện phí. Nhiều chuyên gia tin rằng sự minh bạch đó, thứ sẽ đi vào hiệu lực hoàn toàn từ đầu năm tới, thậm chí sẽ lớn hơn cải cách về chăm sóc sức khỏe. Nó sẽ tiết kiệm cho các gia đình những khoản tiền lớn để được chăm sóc tốt hơn hẳn.

Tuy nhiên khi chúng ta làm việc để cải thiện vấn đề y tế, lại có những người muốn lấy đi quyền chăm sóc y tế của bạn, lấy đi bác sĩ của bạn và xóa bỏ hoàn toàn bảo hiểm tư nhân. 132 nghị sĩ trong khán phòng này đã tán thành điều luật nhằm áp đặt sự kiểm soát với hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta, loại bỏ các kế hoạch y tế tư nhân của 180 triệu người Mỹ.

Hơn 130 nhà lập pháp trong hạ viện này đã tán thành điều luật sẽ làm phá sản quốc gia của chúng ta bằng cách cung cấp dịch vụ y tế miễn phí từ tiền của những người đóng thuế cho hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp, buộc những người đóng thuế phải trợ cấp y tế miễn phí cho bất kỳ ai trên thế giới vượt qua biên giới của chúng ta trái phép.

Những đề xuất này sẽ hủy hoại quyền lợi chăm sóc sức khỏe mà người già của chúng ta dựa vào, đồng thời đóng vai trò như một mồi nhử hấp dẫn cho hoạt động nhập cư bất hợp pháp. Đây là những gì đang xảy ra ở California và các bang khác, hệ thống của họ hoàn toàn mất kiểm soát, khiến người nộp thuế phải trả những khoản tiền khổng lồ và không thể cáng đáng nổi!

Nếu thấy việc những người đóng thuế Mỹ phải cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí không giới hạn cho những người nhập cư bất hợp pháp là công bằng thì bạn hãy đứng về phe cực tả. Nhưng nếu bạn tin rằng chúng ta nên bảo vệ những bệnh nhân và người già Mỹ, hãy đứng về phía tôi và thông qua luật cấm chăm sóc y tế miễn phí với những người nhập cư bất hợp pháp!

Đây sẽ là một lợi ích to lớn đối với biên giới phía nam vốn đã được bảo vệ rất nghiêm ngặt của chúng ta, nơi mà như chúng tôi nói, một bức tường dài, cao và rất mạnh mẽ đang được xây dựng. Bây giờ chúng ta đã hoàn thành hơn 160 km và sẽ có hơn 800 km nữa hoàn thành vào đầu năm tới.

Chính quyền của tôi cũng đang kiểm soát các công ty dược phẩm lớn. Chúng tôi đã phê duyệt một lượng kỷ lục thuốc gốc giá rẻ và một số loại thuốc đang được FDA phê duyệt ở tốc độ nhanh hơn bao giờ hết. Tôi rất vui được tuyên bố vào năm ngoái rằng, lần đầu tiên trong vòng 51 năm, giá thuốc bán theo toa đã thực sự giảm.

Khi hợp tác cùng nhau, quốc hội có thể giảm được giá thuốc đáng kể so với mức hiện tại. Tôi đã nói chuyện với thượng nghị sĩ Chuck Grassley của Iowa và những người khác trong quốc hội nhằm hoàn tất một số vấn đề về giá thuốc. Tôi kêu gọi một điều luật lưỡng đảng nhằm đạt được mục tiêu hạ giá thuốc theo toa nhanh chóng. Hãy trình một dự luật lên bàn của tôi và tôi sẽ ký nó thành luật không chậm trễ.

Với sự kiên quyết, chúng ta đang kiềm chế đại dịch thuốc giảm đau opioid và số ca tử vong do dùng thuốc quá liều đã lần tiên giảm trong gần 30 năm. Trong số các bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất, Ohio giảm 22%, Pennsylvania giảm 18%, Wisconsin giảm 10% và chúng ta sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đánh bại dịch opioid một lần và mãi mãi.

Bảo vệ sức khỏe của người Mỹ cũng có nghĩa là chống lại các bệnh truyền nhiễm. Chúng tôi đang phối hợp với chính phủ Trung Quốc và hợp tác chặt chẽ về sự bùng phát của virus corona ở Trung Quốc. Chính quyền của tôi sẽ tiến hành tất cả các bước cần thiết để bảo vệ công dân của chúng ta khỏi mối đe dọa này.

Chúng tôi đã đưa ra những sáng kiến mới đầy tham vọng để cải thiện đáng kể việc chăm sóc cho người Mỹ mắc bệnh thận, Alzheimer và những người phải vật lộn với các thách thức về sức khỏe tâm thần. Vì quốc hội đã tài trợ tiền cho yêu cầu của tôi, chúng ta đang theo đuổi các phương pháp chữa trị mới về bệnh ung thư ở trẻ em và chúng ta sẽ loại bỏ dịch AIDS ở Mỹ vào cuối thập kỷ này.

Hầu như mọi gia đình Mỹ đều hiểu nỗi đau khi người thân được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo. Ở đây tối nay có một người đàn ông đặc biệt, một người được hàng triệu người Mỹ yêu quý, người vừa bị chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn 4. Đó không phải là tin vui, nhưng tin vui là ông ấy là chiến binh và người chiến thắng vĩ đại nhất mà bạn sẽ gặp. Rush Limbaugh: Cảm ơn ông vì nhiều thập kỷ cống hiến không mệt mỏi cho đất nước chúng ta.

Rush, với tất cả những gì ông đã làm cho đất nước của chúng ta, với hàng triệu người mỗi ngày ông nói chuyện và truyền cảm hứng, và tất cả những công việc đáng kinh ngạc mà ông đã làm vì mục đích từ thiện, tôi tự hào tuyên bố tối nay rằng ông sẽ nhận được sự vinh danh cao nhất của đất nước chúng ta về mặt dân sự, Huân chương Tự do của Tổng thống. Bây giờ tôi xin đề nghị Đệ nhất phu nhân Mỹ đứng lên và trao cho ông huân chương danh dự này. Rush, Kathryn, xin chúc mừng!

Khi chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người bị bệnh, chúng ta biết rằng nước Mỹ đang không ngừng đạt được những đột phá y tế mới. Vào năm 2017, các bác sĩ tại bệnh viện St. Luke ở thành phố Kansas đã đón chào một trong những trẻ sinh non nhỏ nhất còn sống sót. Chào đời khi chỉ 21 tuần 6 ngày và cân nặng chưa đầy một pound, Ellie Schneider sinh ra đã là một chiến binh. Bằng kỹ năng của các bác sĩ và những lời cầu nguyện của cha mẹ, cô bé Ellie đã tiếp tục chiến thắng trong cuộc chiến giành sự sống. Hôm nay, Ellie là một cô bé 2 tuổi mạnh mẽ, khỏe mạnh đang ngồi với người mẹ tuyệt vời Robin trong khán phòng này. Ellie và Robin: Chúng tôi rất vui vì các bạn có mặt ở đây.

Ellie đã nhắc nhở chúng ta rằng mỗi đứa trẻ là một phép màu của cuộc sống. Nhờ các kỳ tích y học hiện đại, 50% trẻ sinh non chào đời tại bệnh viện nơi Ellie sinh ra đã sống sót. Mục tiêu của chúng ta là đảm bảo rằng mọi em bé đều có cơ hội tốt nhất để phát triển và vươn lên giống như Ellie. Đó là lý do tôi yêu cầu quốc hội bổ sung 50 triệu USD vào nghiên cứu về vấn đề sơ sinh với các bệnh nhân nhỏ tuổi nhất của Mỹ. Đó cũng là lý do tôi kêu gọi các thành viên của quốc hội ở đây tối nay để thông qua luật cấm phá thai muộn.

Dù chúng ta là đảng Cộng hòa, Dân chủ hay độc lập, chắc chắn tất cả chúng ta đều đồng ý rằng mỗi sự sống con người là một món quà thiêng liêng từ Chúa!

Gần đây tôi rất tự hào ký thành luật cho phép các ông bố bà mẹ trong lực lượng lao động liên bang được nghỉ thai sản, đó là hình mẫu cho phần còn lại của đất nước. Bây giờ, tôi kêu gọi quốc hội thông qua Đạo luật Thúc đẩy Tiến bộ cho Gia đình Lao động, kéo dài thời gian nghỉ phép thai sản cho các bà mẹ và ông bố trên toàn quốc.

40 triệu gia đình Mỹ có thêm 2.200 USD nhờ giảm trừ thuế cho người nuôi con. Tôi đã giám sát những khoản tăng ngân sách cho chăm sóc trẻ em chất lượng cao, cho phép 17 bang phục vụ nhiều trẻ em hơn. Nhiều bang trong đó đã cắt giảm hoặc bỏ hoàn toàn danh sách chờ trợ cấp. Tôi cũng gửi kế hoạch tới quốc hội với mục tiêu mở rộng quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ em chất lượng cao và kêu gọi các vị hành động ngay lập tức.

Để bảo vệ môi trường, tôi đã thông báo Mỹ sẽ tham gia Sáng kiến một nghìn tỷ cây rừng, nỗ lực đầy tham vọng nhằm thu hút chính phủ và các công ty tư nhân cùng trồng mới cây ở Mỹ và trên thế giới.



Chúng ta cũng cần tái xây dựng cơ sở hạ tầng của Mỹ. Tôi yêu cầu các vị phê duyệt dự luật đường cao tốc do thượng nghị sĩ Barrasso đề xuất nhằm đầu tư vào hệ thống cầu đường trên lãnh thổ chúng ta.

Tôi cũng cam kết bảo đảm mọi công dân được tiếp cận với Internet tốc độ cao, kể cả ở những vùng nông thôn.

Tương lai tốt hơn cho mọi người dân Mỹ đòi hỏi chúng ta bảo đảm an toàn cho đất nước. Điều đó có nghĩa là ủng hộ những người trong lực lượng hành pháp ở mọi cấp độ, kể cả các nhân viên thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE).

Năm ngoái, các sĩ quan ICE dũng cảm đã bắt hơn 120.000 người nhập cư trái phép phạm tội với 10.000 cáo buộc trộm cắp, 5.000 vụ tấn công tình dục, 45.000 vụ hành hung và 2.000 vụ giết người.

Dù vậy, các chính trị gia cực đoan ở nhiều thành phố tại Mỹ đã cung cấp nơi trú ẩn cho những tên tội phạm nhập cư trái phép này. Tại đó, quan chức địa phương yêu cầu cảnh sát thả những người nhập cư phạm tội nguy hiểm để họ đe dọa người dân, thay vì chuyển cho ICE để trục xuất một cách an toàn.

Chỉ cách đây 29 ngày, một người nhập cư phạm tội được thành phố New York trả tự do đã bị cáo buộc cưỡng hiếp và sát hại một phụ nữ 92 tuổi. Thủ phạm từng bị bắt vì tội hành hung, nhưng được thả nhờ chính sách trú ẩn của New York. Nếu họ tôn trọng yêu cầu bắt giữ của ICE, nạn nhân vẫn có thể sống tới hôm nay.

Bang California cũng thông qua đạo luật tuyên bố cả bang là nơi trú ẩn cho những người nhập cư phạm tội và tạo ra kết quả thảm họa.

Đây là một ví dụ bi thảm khác. Tháng 12/2018, cảnh sát bang California bắt một người nước ngoài nhập cư trái phép từng có 5 tiền sự, bao gồm cướp và hành hung. Tuy nhiên, chính quyền địa phương phải thả y theo luật pháp bang California.

Chỉ vài ngày sau, y thực hiện hàng loạt vụ bạo lực đẫm máu khi bắn một người đàn ông đang đi làm, sau đó bắn vào tay và ngực một phụ nữ ngồi trong ôtô. Y tới một cửa hàng tiện lợi và xả súng bừa bãi, sau đó cướp một xe tải và đâm vào nhiều phương tiện đang lưu thông, khiến nhiều nạn nhân vô tội bị thương nặng.

Một trong các nạn nhân là công dân Mỹ Rocky Jones, 51 tuổi. Ông ấy đang đứng ở trạm xăng thì bị tên tội phạm máu lạnh bắn chết bằng 8 phát đạn ở khoảng cách gần. Rocky ra đi, để lại niềm tiếc thương cho gia đình, trong đó có những người em trai yêu quý ông ấy hơn bất kỳ ai.

Một trong số đó đang có mặt tại đây. Jody, xin vui lòng đứng lên. Trái tim chúng tôi thương tiếc cho mất mát của anh và chúng tôi sẽ không ngừng nghỉ cho tới khi anh tìm được công lý.

Các quan chức Mỹ theo dõi Trump phát biểu. Ảnh: AFP.

Thượng nghị sĩ Thom Tillis đã đề xuất dự luật cho phép những công dân Mỹ như Jody được kiện các thành phố và bang trú ẩn khi có người thân bị thương hoặc thiệt mạng vì chính sách của họ. Tôi đề nghị quốc hội phê chuẩn Dự luật Công lý cho Nạn nhân của Các thành phố trú ẩn ngay lập tức. Nước Mỹ nên là nơi trú ẩn cho người dân Mỹ tuân thủ pháp luật, không phải những tên tội phạm nước ngoài.

Trong 3 năm qua, ICE đã bắt hơn 5.000 kẻ buôn bán người và tôi đã ký 9 đạo luật nhằm ngăn chặn nạn buôn người, cả trong nước và trên thế giới.

Chính quyền của tôi đã thực thi những nỗ lực chưa từng có tiền lệ để bảo vệ biên giới phía nam nước Mỹ.

Trước khi tôi nhậm chức, nếu họ xuất hiện bất hợp pháp ở biên giới phía nam của chúng ta và bị bắt, họ sẽ được trả tự do, nhập cảnh vào nước Mỹ và biến mất. Chính quyền của tôi đã chấm dứt biện pháp bắt và thả. Nếu xâm nhập bất hợp pháp, các vị sẽ nhanh chóng phải rời đi.

Chúng ta đã có những thỏa thuận hợp tác lịch sử với Mexico, Honduras, El Salvador và Guatemala. Nhờ những nỗ lực chưa từng có, các vụ vượt biên trái phép đã giảm 75% kể từ tháng 5 và giảm liên tục trong 8 tháng qua. Khi những bức tường được dựng lên, số vụ bắt ma túy cũng tăng trong khi vượt biên giảm xuống.

Tôi đến biên giới bang Texas hồi năm ngoái và gặp sĩ quan phụ trách tuần tra Raul Ortiz. Trong suốt 24 tháng qua, đặc vụ Ortiz và nhóm của anh ấy đã bắt gần 100 tấn chất gây nghiện độc hại, bắt hơn 3.000 kẻ buôn người và giải cứu trên 2.000 người di cư.

Chỉ cách đây vài ngày, đặc vụ Ortiz được thăng chức lên Phó chỉ huy Lực lượng Tuần tra Biên giới và anh ấy đang có mặt tại đây cùng chúng ta. Ortiz, xin mời đứng dậy. Đất nước cám ơn anh và những anh hùng thuộc Lực lượng Tuần tra Biên giới.

Để đạt được những bước tiến lịch sử đó, chúng tôi đang nghiên cứu dự luật nhằm thay thế hệ thống nhập cư lỗi thời và mang tính ngẫu nhiên bằng giải pháp dựa trên sự xứng đáng, chào đón những người tuân thủ luật pháp, đóng góp vào nền kinh tế, có khả năng tự hỗ trợ tài chính và đề cao những chuẩn mực của chúng ta.

Mọi hành động của chính quyền đang phục hồi luật pháp và tái khẳng định văn hóa tự do của Mỹ. Phối hợp với Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện McConnell và các đồng nghiệp của ông ấy, chúng tôi đã phê chuẩn con số kỷ lục là 187 thẩm phán liên bang mới. Trong số này có hai tân thẩm phán tòa án tối cao gồm Neil Gorsuch và Brett Kavanaugh.

Chính quyền của tôi cũng đang bảo vệ quyền tự do tôn giáo, trong đó có quyền được cầu nguyện ở trường công. Tại Mỹ, chúng tôi không trừng phạt những người cầu nguyện. Chúng ta không giật đổ cây thánh giá hay cấm đoán biểu tượng đức tin. Chúng ta không bịt miệng các nhà truyền giáo. Ở Mỹ, chúng ta chào đón đức tin và tôn trọng tôn giáo.

Cũng như niềm tin vào Tu chính án thứ nhất, chúng ta cũng tin vào một điều khoản Hiến pháp khác đang bị đe dọa trên khắp đất nước. Chừng nào tôi còn là Tổng thống, tôi sẽ luôn bảo vệ Tu chính án thứ hai và quyền sở hữu vũ khí của các bạn.

Nhằm tái khẳng định di sản của một quốc gia tự do, chúng ta cần nhớ rằng Mỹ luôn là quốc gia khai phá. Giờ đây chúng ta phải hướng tới vùng đất mới, đó là định mệnh của nước Mỹ ở các vì sao. Tôi kêu gọi Quốc hội cấp vốn đầy đủ cho chương trình Artemis nhằm bảo đảm những đàn ông và phụ nữ tiếp theo trên Mặt Trăng sẽ là phi hành gia người Mỹ. Chúng ta sẽ sử dụng nó làm bệ phóng để bảo đảm Mỹ là nước đầu tiên cắm cờ trên sao Hỏa.

Chính quyền của tôi cũng bảo vệ mạnh mẽ an ninh quốc gia và chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan. Tôi đã công bố kế hoạch đột phá nhằm mang lại hòa bình cho người Israel và Palestine. Mọi nỗ lực trong quá khứ đã thất bại, chúng ta phải quyết tâm và đẩy mạnh sáng tạo để bảo đảm ổn định khu vực và mang tới sự thay đổi để hàng triệu người trẻ tuổi nhìn thấy tương lai tốt đẹp hơn.

Ba năm trước, những tên IS man rợ đã chiếm gần 52.000 km vuông đất ở Iraq và Syria. Ngày nay, IS đã mất 100% địa bàn, kẻ sáng lập và thủ lĩnh tối cao của IS, kẻ giết người khát máu al-Baghdadi đã chết!

Tham gia sự kiện của chúng ta trong tối nay có Carl và Marsha Mueller. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô con gái xinh đẹp Kayla của họ trở thành một nhân viên cứu trợ nhân đạo. Kayla từng viết: "Một số người tìm thấy Chúa trong nhà thờ. Một số người tìm thấy Chúa trong tự nhiên. Một số người tìm thấy Chúa trong tình yêu. Tôi tìm thấy Chúa trong sự đau khổ. Tôi nhận ra sứ mệnh của đời mình là gì - dùng đôi tay làm công cụ để giảm bớt đau khổ của người khác". Năm 2013, khi chăm sóc cho thường dân ở Syria, Kayla bị IS bắt cóc, tra tấn và bị al-Baghdadi giữ làm tù nhân. Sau hơn 500 ngày bị giam cầm kinh hoàng, Kayla bị al-Baghdadi sát hại khi mới chỉ 26 tuổi.

Vào đêm đặc nhiệm Mỹ kết liễu al-Baghdadi, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Mark Milley, nhận được một cuộc gọi trong Phòng Tình huống. Ông nhận được tin những chàng trai dũng cảm của đội đặc nhiệm tinh nhuệ đã thực hiện chiến dịch một cách hoàn hảo. Họ đặt cho chiến dịch cái tên "tổ đặc nhiệm 18/4", theo ngày sinh của Kayla. Carl và Marsha ơi, các binh sĩ Mỹ sẽ không bao giờ quên Kayla và chúng tôi cũng vậy.

Mỗi ngày, những người đàn ông và phụ nữ khoác lên mình bộ quân phục Mỹ thể hiện tình yêu vô tận sâu trong trái tim con người. Một trong những người hùng Mỹ là trung sĩ lục quân Christopher Hake. Trong lần triển khai thứ hai tới Iraq năm 2008, trung sĩ Hake viết thư cho con trai một tuổi, Gage: "Bố sẽ về với con", cậu ấy viết. "Bố sẽ dạy con đi xe đạp, dạy con xây lâu đài cát đầu tiên, xem con chơi thể thao và chờ đến ngày con cũng làm bố. Bố yêu con, hãy chăm sóc mẹ nhé. Bố luôn ở bên con".

Ngày 23/3/2008, Chris tuần tra ở Baghdad khi chiếc xe bọc thép Bradley chở cậu ấy bị trúng bom gài bên đường. Đêm đó, cậu ấy đã hy sinh cho đất nước. Trung sĩ Hake đã yên nghỉ trong vinh quang vĩnh cửu ở Arlington còn vợ cậu, Kelli, hôm nay có mặt ở đây cùng con trai, hiện đã 13 tuổi. Tôi muốn gửi đến Kelli và Gage lời nhắn rằng Chris sẽ sống mãi trong trái tim chúng tôi.

Kẻ khủng bố đứng sau cái chết của trung sĩ Hake là Qassem Soleimani, người cung cấp quả bom đã cướp đi sinh mạng cậu ấy. Soleimani là tên đồ tể tàn nhẫn nhất của chính quyền Iran, một con quái vật đã giết hay làm bị thương hàng nghìn quân nhân Mỹ ở Iraq. Là kẻ khủng bố hàng đầu thế giới, Soleimani đứng sau cái chết của vô số đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Ông ta đã chỉ đạo cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ ở Iraq vào tháng 12 và đã lên kế hoạch các cuộc tấn công mới. Đó là lý do tháng trước tôi ra lệnh cho quân đội Mỹ thực hiện một cuộc tấn công chính xác tiêu diệt Soleimani, đặt dấu chấm hết cho đế chế khủng bố độc ác của ông ta.

Thông điệp của chúng tôi với những kẻ khủng bố rất rõ ràng: Các người sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi công lý Mỹ. Nếu các người tấn công công dân của chúng tôi, các người sẽ mất mạng!

Trong những tháng gần đây, chúng ta đã thấy những người Iran kiêu hãnh lên tiếng chống lại những kẻ thống trị áp bức. Chính quyền Iran phải từ bỏ việc theo đuổi vũ khí hạt nhân, ngừng "vươn xúc tu" khủng bố, chết chóc, hủy diệt và bắt đầu làm việc vì lợi ích của chính người dân nước mình. Do các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ của chúng tôi, nền kinh tế Iran đang rất yếu kém. Chúng tôi có thể giúp họ cải thiện kinh tế trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng có lẽ họ quá tự kiêu hoặc quá dại dột nên không đề nghị giúp đỡ. Chúng tôi vẫn chờ họ. Hãy cùng chờ xem họ sẽ chọn con đường nào. Việc này hoàn toàn phụ thuộc vào họ.

Trong khi chúng tôi bảo vệ người Mỹ, chúng tôi cũng đang nỗ lực chấm dứt các cuộc chiến của Mỹ ở Trung Đông. Ở Afghanistan, lòng quyết tâm và dũng cảm của các binh sĩ đã giúp chúng ta đạt được tiến bộ to lớn và các cuộc đàm phán hòa bình đang được tiến hành. Tôi không muốn khiến hàng trăm nghìn người ở Afghanistan thiệt mạng, nhiều người trong số họ vô tội. Chúng ta không có nhiệm vụ làm cảnh sát quốc tế cho quốc gia khác. Đó là những chiến binh tinh nhuệ nhất thế giới và họ muốn hoặc là chiến đấu để giành chiến thắng, hoặc là không cần chiến đấu. Chúng tôi đang nỗ lực để kết thúc cuộc chiến dài nhất lịch sử nước Mỹ và đưa các binh sĩ về nhà!

Chiến tranh đã đặt gánh nặng lớn lên vai các gia đình quân nhân, đặc biệt là những người bạn đời của họ như Amy Williams từ Fort Bragg, Bắc Carolina cùng hai con là Elliana 6 tuổi và Rowan 3 tuổi. Amy làm công việc toàn thời gian nhưng vẫn dành vô số giờ làm tình nguyện để giúp đỡ các gia đình quân nhân khác. Trong 7 tháng qua, cô đã gánh vác mọi công việc của gia đình trong khi chồng cô, thượng sĩ Townsend Williams, ở Afghanistan trong lần triển khai thứ tư đến Trung Đông. Hai em bé chưa được gặp bố trong nhiều tháng. Amy, sự hy sinh của gia đình cô giúp cho tất cả gia đình chúng tôi có thể sống trong an toàn và hòa bình. Chúng tôi cảm ơn gia đình cô.

Thế giới đã nhìn thấy rõ ràng Mỹ là vùng đất của những anh hùng. Đây là nơi sự vĩ đại sinh ra, nơi vận mệnh được tự quyết định và là nơi những huyền thoại ra đời. Đây là quê hương của Thomas Edison và Teddy Roosevelt, của nhiều vị tướng vĩ đại như Washington, Pershing, Patton và MacArthur. Đây là quê hương của Abraham Lincoln, Frederick Doulass, Amelia Earhart, Harriet Tubman, anh em nhà Wright, Neil Armstrong và nhiều người khác. Đây là nơi trẻ em học những cái tên như Wyatt Earp, Davy Crockett và Annie Oakley, là nơi những người hành hương đặt chân đến Plymouth và là nơi những người yêu nước Texas cầm cự chống lại kẻ thù tại Alamo.

Nước Mỹ do những người đàn ông và phụ nữ cứng cỏi nhất, mạnh mẽ nhất, nhiệt tình nhất và kiên quyết nhất trên Trái đất tạo ra. Tổ tiên chúng ta đã đương đầu với những điều chưa ai từng biết; chế ngự thiên nhiên hoang dã; an cư lạc nghiệp tại miền Tây hoang dã; đưa hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo, bệnh tật; đánh bại chủ nghĩa phát xít; đưa thế giới lên một tầm cao khoa học và y học mới; xây dựng đường sắt, đào kênh rạch, dựng lên những tòa nhà chọc trời. Và thưa quý vị, tổ tiên chúng ta đã xây dựng một nền cộng hòa đặc biệt nhất trong lịch sử nhân loại. Và chúng ta đang làm cho nó vĩ đại hơn bao giờ hết!

Đó là gia tài vinh quang và tráng lệ mà chúng ta được kế thừa.

Chúng ta là người Mỹ, là những người tiên phong, là những người thám hiểm chân trời mới. Chúng ta thiết lập thế giới mới, xây dựng thế giới hiện đại và thay đổi lịch sử mãi mãi bằng cách luôn nhớ đến sự thật rằng chúng ta đều được tạo ra bình đẳng dưới bàn tay của Chúa toàn năng.

Mỹ là nơi bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra! Mỹ là nơi bất cứ ai cũng có thể vươn lên. Và ở đây, trên vùng đất này, trên lục địa này, những giấc mơ đáng kinh ngạc nhất trở thành sự thật!

Dân tộc này là bức tranh của chúng ta, đất nước này là kiệt tác của chúng ta. Chúng ta nhìn vào ngày mai và thấy những ranh giới không giới hạn đang chờ được khám phá. Những khám phá đáng kinh ngạc nhất của chúng ta chưa được biết đến. Những câu chuyện ly kỳ nhất của chúng ta chưa được kể. Những hành trình vĩ đại nhất của chúng ta chưa được thực hiện. Thời đại Mỹ, Sử thi Mỹ, Phiêu lưu Mỹ, tất cả chỉ mới bắt đầu!

Tinh thần của chúng ta vẫn tươi trẻ; mặt trời vẫn đang mọc; ân sủng của Chúa vẫn đang soi sáng và đồng bào Mỹ của tôi ơi, những điều tuyệt vời nhất vẫn còn chưa đến!

Cảm ơn các bạn. Chúa phù hộ các bạn. Chúa phù hộ nước Mỹ.

Nancy Pelosi (áo trắng) xé Thông điệp Liên bang của Trump. Ảnh: AFP.

Vũ Ngọc (Dịch)