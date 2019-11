Thứ trưởng Ngoại giao đặt hoa tưởng niệm 39 nạn nhân

AnhThứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng làm việc với giới chức Anh và đặt hoa tưởng niệm 39 người thiệt mạng trên xe container tại hạt Essex.

Tại cuộc làm việc với đại diện Bộ Nội vụ Anh, cảnh sát hạt Essex ngày 4/11, ông Dũng cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ của phía Anh, đề nghị các cơ quan chức năng hai bên khẩn trương xác minh danh tính nạn nhân, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đặt hoa tưởng niệm 39 nạn nhân tại hạt Essex, Anh. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Thứ trưởng cũng chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại, chuẩn bị phương án để tiến hành bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng ký sổ tang tưởng niệm 39 nạn nhân tại hạt Essex, Anh. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Thi thể của 31 người đàn ông và 8 phụ nữ được tìm thấy trong xe container ở khu công nghiệp gần cảng Purfleet, hạt Essex, đông bắc London rạng sáng 23/10, sau khi được chuyển từ Bỉ tới. Anh tin rằng các nạn nhân này là công dân Việt Nam và đã liên lạc với gia đình một số người nhưng hiện chưa thể công bố danh tính.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc sáng nay cho biết từ hôm 29/10, phía Anh đã chuyển cho Việt Nam hồ sơ vân tay của toàn bộ 39 nạn nhân tử vong trong container để đối chiếu chéo, xác định danh tính, quốc tịch nạn nhân. Tuy nhiên, thủ tục công bố danh tính phải qua nhiều bước phức tạp. Kết quả sẽ được công bố trong vài ngày tới và cơ quan chức năng đã lên kế hoạch đưa các thi thể từ Anh về Việt Nam.

Hai tài xế lái xe đầu kéo chở container đã bị bắt và truy tố các cáo buộc ngộ sát, âm mưu buôn người và hỗ trợ nhập cư trái phép, trong khi hai nghi phạm khác đang bị truy nã.

Tại Việt Nam, công an hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã bắt tổng cộng 11 nghi can liên quan đường dây môi giới lao động sang Anh trái phép, dựa theo thông tin trình báo của các gia đình nghi có con là nạn nhân tử vong trên xe container.

Anh Ngọc

Xem thêm:

Sự lỏng lẻo trong kiểm soát hàng nhập cảnh tại Anh

Bỉ - 'điểm trung chuyển' trên tuyến đường buôn người

Vì sao di dân mạo hiểm tính mạng để đến Anh?

Thảm kịch từng khiến 58 người Trung Quốc chết ngạt trong container

Tiết lộ của một kẻ buôn người bằng container vào Anh

'Rừng Calais' - trại người nhập cư chờ cơ hội vào Anh

Bên trong trại ẩn náu của người Việt chờ sang Anh