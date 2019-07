Tàu chiến Anh đã cảnh báo quân đội Iran không bắt tàu chở dầu

Tàu hộ vệ Anh phát thông điệp nhằm nhắc nhở tàu tuần tra Iran không gây trở ngại cho tàu dầu Stena Impero đang đi qua eo biển Hormuz.

Tàu hộ vệ HMS Montrose của Hải quân Anh. Ảnh: AFP.

Theo một bản ghi âm radio liên lạc do công ty an ninh hàng hải Dryad Global thu được, thủy thủ tàu hộ vệ HMS Montrose của hải quân Anh ngày 19/7 cảnh báo các lực lượng Iran trên eo biển Hormuz không nên có hành động bất hợp pháp với tàu dầu Stena Impero.

"Vui lòng xác nhận rằng các bạn không định vi phạm luật pháp quốc tế bằng cách cố tình lên tàu bất hợp pháp", tàu chiến Anh phát thông điệp đồng thời khẳng định tàu Stena Impero hoàn toàn có quyền đi qua eo biển mà không thể bị ngăn cản.

Đáp lại cảnh báo, tàu tuần tra Iran tuyên bố phải hành động vì lý do an ninh. "Đây là tàu tuần tra của lực lượng đặc nhiệm hải quân Sepah. Chúng tôi không có ý định thách thức. Chúng tôi muốn kiểm tra tàu vì lý do an ninh", thủy thủ đoàn tàu Iran nói.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó triển khai xuồng cao tốc vây quanh tàu dầu Stena Impero, binh sĩ Iran đu dây từ trực thăng xuống boong tàu để cưỡng chế nó đi về phía bờ biển Iran. Tehran cáo buộc tàu dầu không tôn trọng các quy tắc hàng hải quốc tế vì tắt bộ thu phát sóng sau khi va chạm với một tàu cá của nước này.

Vị trí eo biển Hormuz. Đồ họa: NYTimes.

Vụ bắt tàu Stena Impero xảy ra vài giờ sau khi một tòa án ở Gibraltar, lãnh thổ hải ngoại của Anh, tuyên bố sẽ giữ tàu dầu Grace 1 chở hàng cho Iran thêm 30 ngày. Hai tuần trước, tàu này bị thủy quân lục chiến Anh bắt ở Địa Trung Hải với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của EU vì chuyển hàng đến Syria. Iran bác bỏ cáo buộc, nói rằng đích đến của tàu là cảng ở Iraq.

Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt đánh giá vụ Iran bắt tàu dầu là hành động trả đũa cho việc Anh bắt tàu Grace 1. Anh kêu gọi Iran thả tàu Stena Impero và thông báo với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng họ đang nỗ lực giải quyết vấn đề thông qua các biện pháp ngoại giao.

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)