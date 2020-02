syria và Thổ Nhĩ Kỳ đấu pháo

Ít nhất 13 quân nhân Syria và 8 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong trận đấu pháo tại tỉnh Idlib ngày 3/2.

"8 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng khi quân đội Syria pháo kích tại tỉnh Idlib. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích và không kích trả đũa trong vài tiếng nhằm vào khoảng 40 vị trí của quân đội Syria và hạ sát hàng chục lính", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết trong thông cáo ngày 3/2.

Đài quan sát Nhân quyền Syria cho biết có 13 quân nhân Syria thiệt mạng trong trận giao tranh.

Quân đội Syria mở chiến dịch tấn công theo hai hướng vào vùng lãnh thổ cuối cùng do phiến quân kiểm soát từ ngày 27/1. Chiến dịch nhằm vào các nhóm phiến quân, phần lớn do Ankara hậu thuẫn, được phát động sau khi thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố hôm 12/1 bị phá vỡ chỉ sau hai ngày.

Khói bốc lên từ làng al-Nayrab tại tỉnh Idlib khi quân chính phủ Syria tấn công phiến quân tại đây ngày 3/2. Ảnh: AFP.

"Chúng tôi quyết tâm tiếp tục các hoạt động của mình tại Syria để đảm bảo an ninh cho đất nước và các anh em ở Idlib. Những ai muốn thách thức Thổ Nhĩ Kỳ bằng cuộc tấn công tệ hại như vậy sẽ hiểu rằng họ phạm phải sai lầm lớn", Tổng thống Erdogan cho biết.

Tuyên bố của Erdogan được cho không chỉ cảnh báo Syria mà còn cả Nga, hiện Moskva chưa bình luận về điều này. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố các bên "ngừng bắn ngay lập tức và tiếp cận các nhóm nhân đạo để hỗ trợ dân thường trong khu vực bị ảnh hưởng".

Tỉnh Idlib hiện là khu vực duy nhất do các nhóm phiến quân kiểm soát tại Syria. Các nhóm phiến quân tại Đông Ghouta từ chối đầu hàng quân chính phủ Syra năm 2017 được đưa về Idlib, nơi có 12 trạm quan sát của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Syria bắt đầu mở các chiến dịch tấn công phiến quân tại Idlib vào tháng 12/2019, giải phóng 46 khu định cư nằm ở khu vực rộng 320 km2 ở phía nam và phía đông tỉnh.

Nguyễn Tiến (Theo TASS, NPR)