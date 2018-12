Syria sử dụng 'pháo phản lực quái vật' diệt IS

Đặc nhiệm Nga hỗ trợ Syria diệt IS cố thủ ở núi lửa

Syria sử dụng pháo phản lực quái vật tấn công phiến quân Các hệ thống Golan-1000 khai hỏa nhằm vào mục tiêu IS hồi đầu tuần. Video: Almasdar News.

Sư đoàn thiết giáp số 4 của quân đội Syria (SAA) hồi đầu tuần triển khai các hệ thống pháo phản lực Golan-1000 để phá hủy hệ thống hầm hào của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khu vực núi lửa Al-Safa, thuộc tỉnh Sweida, miền nam nước này, theo Almasdar News.

Pháo Golan-1000 do Syria tự phát triển, ứng dụng thiết kế tương tự tổ hợp pháo nhiệt áp TOS-1A của Nga, sử dụng khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực T-72, giúp chúng có khả năng cơ động và sống sót cao trong chiến đấu. Tổ hợp này còn được trang bị hệ thống điều khiển từ xa.

Mỗi hệ thống Golan-1000 được trang bị ba quả đạn cỡ nòng 500 mm, mỗi quả mang đầu đạn nổ mảnh nặng 500 kg để diệt bộ binh, khí tài và công trình kiên cố của đối phương. Uy lực từ các quả đạn này khiến các chuyên gia Nga gọi Golan-1000 là "pháo phản lực quái vật".

SAA mở chiến dịch tấn công lớn vào giữa tháng 7 và vây hãm IS tại Al-Safa. Tuy nhiên, khoảng 1.000 tay súng IS cố thủ tại đây vẫn chống trả quyết liệt và thường xuyên mở các đợt phản công nhằm phá vỡ vòng vây. Trong đợt phản công mới nhất vào ngày 1/11, các tay súng IS đã lợi dụng yếu tố bất ngờ để đột kích khiến nhiều binh sĩ chính phủ thiệt mạng.