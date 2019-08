Su-57 Nga trình diễn hạ cánh cực ngắn

Tiêm kích Su-57 bung dù hãm khi chưa chạm đất và dừng lại chỉ sau 400 m khi hạ cánh tại triển lãm MAKS, khiến nhiều khán giả trầm trồ.

Kỹ thuật hạ cánh cực ngắn được phi công thử nghiệm của tập đoàn Sukhoi biểu diễn với tiêm kích tàng hình Su-57 tại sân bay Zhukovsky, ngoại ô thủ đô Moskva hôm 25/8, sau khi hoàn tất bài bay chuẩn bị cho Triển lãm Hàng không Vũ trụ Quốc tế (MAKS).

Trong bài biểu diễn, chiếc tiêm kích Su-57 hạ độ cao, tiếp cận đường băng với tốc độ lớn. Phi công thả dù hãm khi máy bay vẫn còn cách mặt đất vài mét, thay vì tiếp đất rồi mới bung dù như quy trình hạ cánh thông thường. Cánh đuôi đứng và cánh đuôi ngang được mở hết cỡ để tạo lực cản, hỗ trợ hệ thống phanh càng.

Chiếc tiêm kích nặng gần 20 tấn dừng lại sau khi chạy trên quãng đường chỉ gần 400 m. Nhiều khán giả có mặt tại sân bay Zhukovsky không ngớt lời khen ngợi màn trình diễn của phi công Nga.

"Kỹ thuật này khá an toàn khi được các phi công dày dặn kinh nghiệm thực hiện. Lợi ích lớn nhất của nó là giúp máy bay hạ cánh xuống sân bay dã chiến hoặc đường băng bị phá hoại trong chiến tranh. Phi cơ chỉ cần quãng đường 350-400 m để dừng hẳn, thay vì tối thiểu 600-700 m trong điều kiện hạ cánh thông thường", chuyên gia hàng không Jacek Siminski cho hay.

Khi thực hiện kỹ thuật này, phi công cần kiểm soát tốt máy bay, do tốc độ tiếp cận đường băng quá cao sẽ khiến hệ thống an toàn tự động cắt dây dù, nhưng nếu tốc độ quá thấp sẽ làm phi cơ thất tốc và rơi xuống đất. Chiếc tiêm kích cũng có thể đột ngột hạ độ cao do lực cản bất ngờ của dù hãm, dẫn tới sự cố nếu phi công mất cảnh giác.

MAKS là triển lãm hàng không lớn nhất của Nga, được tổ chức hai năm một lần tại sân bay Zhukovsky, cách thủ đô Moskva khoảng 40 km. Đây không chỉ là nơi trình diễn vũ khí và công nghệ mới nhất của ngành hàng không Nga, mà còn là dịp để những công ty sản xuất máy bay, vũ khí nước này tìm kiếm đơn hàng.

Triển lãm MAKS 2019 diễn ra ngày 27/8-1/9, thu hút hơn 300 tập đoàn quốc phòng và hàng không dân sự cùng nửa triệu khách tham quan. Điểm nhấn của sự kiện năm nay là bản xuất khẩu của tiêm kích tàng hình Su-57, cùng màn trình diễn trên không của những chiến đấu cơ hiện đại nhất biên chế Nga.

