Sai lầm Trump có thể phạm phải khi tung đòn áp thuế mới với Trung Quốc

"Một số công ty sản xuất đã quay về nhưng không phải vì hàng rào thuế quan", Ikenson nói. "Với những ngành như dược phẩm hay hóa chất vốn phụ thuộc nhiều vào khí đốt tự nhiên, khi chuyển về nước, họ có lợi thế là giá khí đốt rẻ hơn".

Steve Lamar, phó chủ tịch Hiệp hội May mặc và Giày dép Mỹ (AAFA), nhấn mạnh: "Những gì Trump làm không giúp mang việc làm trong ngành sản xuất trở về nước Mỹ. Bằng cách tăng thuế lên hàng dệt may nhập khẩu, ông ấy đang khiến chi phí sản xuất ở Mỹ trở nên đắt đỏ hơn. Chúng ta có thể thấy Đông Nam Á và vài khu vực ở châu Âu được hưởng lợi từ những động thái này. Nhưng không may, Mỹ không nằm trong số đó".

Dù vậy, Trump vẫn tuyên bố thắng lợi trước thềm cuộc bầu tổng thống năm 2020. Trong một cuộc gặp với các công nhân nhà máy ở Ohio hồi tháng ba, Trump tuyên bố chính quyền của ông đang "khôi phục ngành sản xuất Mỹ".

Nhưng các doanh nghiệp đang ngày càng lo âu trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung không ngừng gia tăng. Khoảng 41% công ty Mỹ đã chuyển hoặc đang cân nhắc chuyển cơ sở sản xuất khỏi Trung Quốc, theo một khảo sát mới đây của Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc.

Dù lời đe dọa đánh thuế với 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc được trì hoãn tới tháng 9, tâm lý lo lắng là không thể tránh khỏi, trong khi những hàng rào thuế quan cũ mà Mỹ áp đặt lên 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc đã bắt đầu gây khó khăn cho các doanh nghiệp. Thép là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

"Mang việc làm trở lại nước Mỹ là điều tốt", Robert James, chủ tịch United Steelworkers Local 1999, liên đoàn lao động đại diện cho khoảng 2.000 công nhân ngành thép ở Indiana, nói. "Công nhân của chúng tôi đang chịu ảnh hưởng rất lớn đằng sau các chính sách thương mại".

"Thuế không mang việc làm trở lại cho ngành thép", ông nhấn mạnh. "Chưa hết, những người đang làm việc chỉ nhận được mức thù lao bằng nửa so với trước đây. Phúc lợi cho cha mẹ cũng như con cái cũng bị ảnh hưởng. Các gia đình đang tổn thương".

Lamar cho biết ngành công nghiệp may mặc và giày dép mà AAFA đại diện, sử dụng khoảng 4 triệu lao động Mỹ, đã phát triển qua nhiều năm để tập trung vào những công việc "chất xám cao".

"Để những công việc như may mặc được thực hiện tại các quốc gia như Trung Quốc cho phép chúng tôi tập trung vào những công việc giá trị cao như thiết kế, quy trình kỹ thuật, kiểm soát chất lượng hay vận chuyển", Lamar nói.

"Các nhà sản xuất hàng may mặc tại Mỹ ngày nay gần như không làm ra thứ gì cả. Họ chỉ là người sở hữu các nhãn hàng và nhà thiết kế. Đó là những kỹ năng cần thiết để tồn tại trong ngành bán lẻ ở Mỹ", Richard Kestenbaum từ Triangle Capital, công ty đầu tư có trụ sở ở New York, nhận xét.

Một tháng sau khi đắc cử Tổng thống hồi năm 2016, Trump tới thăm nhà máy sản xuất máy sưởi và điều hòa của hãng Carrier ở Indiana để thúc đẩy thỏa thuận giữa ông với công ty mẹ của Carrier, United Technologies, nhằm giúp nhà máy tiếp tục hoạt động, ngăn 700 việc làm bị chuyển sang Mexico.

Carrier sau đó trì hoãn việc sa thải công nhân nhưng trong những tháng sau đó, công ty có kế hoạch cho thôi việc hơn 500 người. Việc làm của Trump rõ ràng không thể thay đổi quyết định kinh doanh dài hạn của công ty là chuyển việc làm khỏi nước Mỹ.

"Một số công ty có thể vẫn cố gắng duy trì sản xuất ở Mỹ vì họ nhận ra rằng trong môi trường đậm đặc chính trị, nếu Tổng thống là người không khoan dung, họ không muốn đứng về nhầm phía", Ikenson bình luận. Tuy nhiên, doanh nghiệp thực tế có nhiều thứ phải lo hơn là chính trị.

Vũ Hoàng (Theo SCMP)