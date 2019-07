Quân đội Mỹ có thể bị cấm mua máy bay không người lái Trung Quốc

Giới chức Mỹ lo ngại việc sử dụng UAV Trung Quốc trong mục đích quân sự có khả năng tạo ra nguy cơ rò rỉ thông tin mật.

Một UAV thương mại do Trung Quốc sản xuất. Ảnh: AFP.

Truyền thông Mỹ cho biết Dự luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) năm tài khóa 2020 được Thượng viện nước này thông qua hồi cuối tháng 6 có thể bao gồm điều khoản cấm sử dụng các máy bay không người lái (UAV) do Trung Quốc sản xuất cho mục đích quân sự.

Giới chức Mỹ lo ngại rằng các UAV này có thể gửi thông tin cho chính phủ Trung Quốc hoặc các tin tặc nhằm phục vụ các cuộc tấn công mạng hoặc hành vi khác.

"Các UAV do Trung Quốc sản xuất tạo ra nguy cơ lớn với an ninh quốc gia. Chúng ta phải làm tất cả để có thể ngăn chặn tình trạng này và phải đặt vấn đề công ăn việc làm tại địa phương và an ninh quốc gia lên hàng đầu", thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Murphy nhấn mạnh.

Hạ viện Mỹ cũng sẽ xây dựng một dự luật NDAA của riêng mình và dự kiến bỏ phiếu thông qua trong tháng này. Dự luật này của Hạ viện nhiều khả năng cũng cấm sử dụng tất cả UAV do nước ngoài sản xuất. Hạ viện và Thượng viện Mỹ sau đó sẽ cùng thảo luận để đi đến một dự luật trước khi trình Tổng thống Donald Trump ký thành luật.

Lầu Năm Góc hồi năm ngoái cũng cấm mua các UAV thương mại cho tới khi tìm ra biện pháp giảm thiểu các nguy cơ về an ninh, đặc biệt trong trường hợp chúng được sử dụng để giám sát các cơ sở quân sự và hạ tầng quan trọng.

Trong một biên bản ghi nhớ hồi năm 2017, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cảnh báo rằng hãng chế tạo máy bay không người lái thương mại lớn nhất thế giới của Trung Quốc là DJI nhiều khả năng đang nhắm mục tiêu vào các tổ chức chính phủ và tư nhân để mở rộng khả năng thu thập và khai thác thông tin nhạy cảm của Mỹ.

DJI đang có kế hoạch lắp ráp UAV tại một nhà máy ở Cerritos, bang California để phục vụ thị trường Mỹ. Trong khi đó, các công ty nội địa của Washington có thể sẽ không thể cạnh tranh về giá cả với DJI, tạo ra mối quan ngại về an ninh quốc phòng.

Tuy nhiên, DJI cho rằng một số UAV của họ có thể được sửa đổi để ngăn truyền dữ liệu về công ty hoặc chặn kết nối với Internet, đồng thời khẳng định chính phủ Trung Quốc chưa bao giờ tìm cách thu thập thông tin của DJI.

Nguyễn Hoàng (Theo Strait Times)