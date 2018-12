Putin thị sát oanh tạc cơ mạnh nhất của Nga bay thử nghiệm

Oanh tạc cơ mạnh nhất lịch sử quân sự Nga bay thử lần đầu

Một chiếc Tu-160 đang hạ cánh. Ảnh: Sputnik.

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây thị sát chuyến bay thử nghiệm của dòng máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tu-160M2 hiện đại nhất của không quân nước này, RT ngày 25/1 đưa tin.

Sau khi chứng kiến màn trình diễn của Tu-160M2 , ông Putin cho rằng với nền kinh tế hiện nay, Nga có thể sử dụng phiên bản chở khách dân dụng của dòng máy bay siêu thanh "Thiên nga trắng" này để phục vụ mục đích thương mại.

Nga trước đây từng sản xuất phiên bản máy bay chở khách siêu thanh Tu-144, nhưng buộc phải ngừng hoạt động sau hơn một năm vận hành do những lý do về kinh tế và an toàn.

"Tu-144 phải ngừng sản xuất do giá dịch vụ quá cao so với mức lương trung bình của người dân. Tuy nhiên tình hình đã khác. Các hãng hàng không lớn có thể vận hành những máy bay này", ông Putin nhấn mạnh.

Putin thị sát oanh tạc cơ mạnh nhất lịch sử Nga bay thử nghiệm

Tu-160M2 bay thử nghiệm tại Kazan, Nga.

Tu-160M2 là dòng oanh tạc cơ chiến lược hiện đại nhất của Nga hiện nay, được hiện đại hóa dựa trên khung thân Tu-160 từ thời Liên Xô. Viện Công nghệ Điện tử - Vô tuyến (KRET) của Nga cho biết Tu-160M2 được trang bị tổ hợp tác chiến điện tử của tiêm kích tàng hình Su-57, giúp bảo vệ máy bay trước các mối đe dọa từ tên lửa phòng không, tương tự một lá chắn tên lửa.

Hệ thống điện tử trên Tu-160M2 cũng thay đổi rõ rệt, ứng dụng nhiều công nghệ mới như máy tính module và không sử dụng linh kiện nước ngoài. Máy bay có hai khoang chứa trong thân, mang được 40 tấn bom và tên lửa hành trình tầm xa với tầm bắn tối đa tới 5.500 km.

Nguyễn Hoàng