Các tay súng nổi dậy Quân đội Syria Tự do (FSA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn từ chối làm nhiệm vụ vì không được trả lương trong nhiều tháng.

Video lan truyền trên mạng xã hội Syria hôm qua cho thấy một nhóm phiến quân FSA tranh cãi gần thị trấn Tell Abyad thuộc tỉnh Raqqa, gần biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. "Đã 7 tháng rồi", một người trong hét lên trong lúc một số binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đứng quan sát gần đó.

Phiến quân Syria đình công vì bị chậm lương Cuộc đình công của phiến quân Syria gần thị trấn Tell Abyad. Video: Twitter/Vdcnsy.

Sự việc dường như bắt đầu khi nhiều tay súng FSA chặn giao lộ để biểu tình vì không được trả lương trong thời gian dài. Căng thẳng leo thang buộc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp, ngăn đụng độ nổ ra giữa các lực lượng thân Ankara.

Thị trấn Tell Abyad nằm dưới quyền kiểm soát của phiến quân Quân đội Syria Tự do (FSA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn từ giữa tháng 10/2019, sau khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch quân sự đẩy lùi các nhóm dân quân người Kurd đóng tại đây.

Thổ Nhĩ Kỳ huấn luyện, cung cấp tài chính và vũ khí cho nhiều nhóm phiến quân Syria nhằm tạo vùng đệm tại biên giới giữa hai nước, ngăn dân quân người Kurd kiểm soát lãnh thổ và chặn một phần dòng người di cư từ Syria vào Thổ Nhĩ Kỳ. Những nhóm này bị chính phủ Syria và quân đội Nga coi là khủng bố.

Vũ Anh (Theo Southfront)