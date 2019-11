phi công Mỹ ngồi trong tủ đông 6 tiếng

Nhóm phi công ngồi trong tủ đông mô phỏng nhiệt độ ở Alaska để thử bộ dụng cụ sinh tồn tại Bắc Cực mới của tiêm kích F-35.

Trong thử nghiệm diễn ra ngày 5/11 tại Fairbanks, Alaska, hai chiếc tủ đông được đặt ở mức -28 độ C và -40 độ C để bốn phi công mặc đồ bay tiêu chuẩn bước vào, sau đó tính thời gian mặc trang phục chống lạnh có trong bộ dụng cụ sinh tồn.

Trên các tiêm kích F-16 được triển khai tại căn cứ không quân Eielson ở Alaska có các bộ dụng cụ sinh tồn trong điều kiện lạnh giá, song chúng không vừa bên dưới ghế phi công tiêm kích F-35. Ba trung sĩ kỹ thuật là John Williams, Benjamin Ferguson và Garret Wright phát triển bộ dụng cụ sinh tồn mới với kích thước nhỏ hơn.

"Bộ công cụ gồm một chiếc bè có thể dùng làm nơi trú ẩn, găng tay len, máy sưởi tay dùng trong 12 tiếng, chăn, găng đa nhiệm, cưa nhỏ, xẻng, pháo sáng và đèn hiệu. Bộ công cụ được thiết kế để đặt vừa bên dưới ghế phi công F-35, khoảng không gian chỉ bằng 60-70% trên chiếc F-16", Wright cho biết.

Trung sĩ kỹ thuật Garret Wright (trái) theo dõi tình trạng của trung tá James Christensen trong cuộc thử nghiệm bộ dụng cụ sinh tồn vùng cực tại Fairbanks, Alaska ngày 5/11. Ảnh: US Air Force.

Trung sĩ kỹ thuật Wright chịu trách nhiệm ghi lại tình trạng của nhóm phi công 30 phút/lần để đảm bảo an toàn và độ chính xác của bài kiểm tra. Sau khoảng 5 tiếng thử nghiệm, trung sĩ Wright phát hiện nhiệt kế điện tử hiển thị không đúng nhiệt độ trong một tủ đông. Wright tìm một chiếc nhiệt kế thủy ngân và phát hiện nhiệt độ trong một tủ là -53 độ C, tủ còn lại là -46 độ C.

"Sau khi nhận ra nhiệt độ trong một tủ đông là -53 độ C và 5 tiếng đã trôi qua, tôi biết nhóm thành công ngoài mong đợi. Các chỉ huy muốn sản phẩm có thể giúp phi công sống sót trong điều kiện -40 độ C. Dù không chuẩn bị trước, chúng tôi phát hiện ra bộ công cụ có thể vượt xa mục tiêu đề ra", Wright nói.

Trung tá James Christensen, chỉ huy phi đội tiêm kích 356, tham gia thử nghiệm và cho biết dù bộ công cụ không thoải mái, nó sẽ giúp phi công sống sót nhiều tiếng sau khi gặp nạn và chờ giải cứu.

Căn cứ không quân Eielson ở Alaska dự kiến tiếp nhận những tiêm kích F-35A đầu tiên vào tháng 4/2020. Trước khi hai phi đội F-35A được triển khai tại đây, chúng phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo có thể hoạt động trong thời tiết cực lạnh, trong đó có hạ cánh ở điều kiện băng giá và nhiệt độ không khí -45 độ C.

Nguyễn Tiến (Theo Business Insider)