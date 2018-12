Phản đối Trump, phái viên liên quân chống IS của Mỹ từ chức

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức vì bất đồng với Trump / Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Syria

Brett McGurk tại Anman tháng 11/2016.

Brett McGurk, 45 tuổi, ngày 21/12 đệ đơn từ chức tới Ngoại trưởng Mike Pompeo. Ông sẽ rời ghế vào ngày 31/12, theo AFP.

Tuần trước, McGurk nói "không ai tuyên bố nhiệm vụ đã hoàn thành" trong cuộc chiến chống IS, vài ngày trước khi Trump phớt lờ lời khuyên từ các phụ tá và đồng minh, tuyên bố đã chiến thắng trước IS và rút toàn bộ 2.000 quân khỏi Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã từ chức do bất đồng quan điểm với Trump về vấn đề này.

McGurk vốn có kế hoạch rời khỏi vị trí vào tháng hai năm sau nhưng quyết định rút quân của Trump đã khiến ông cảm thấy bất bình nên muốn kết thúc công việc ngay vào cuối năm. Một nguồn tin cho biết việc Mattis từ chức có tác động lớn đến McGruk.

McGurk được Obama bổ nhiệm làm phái viên tổng thống tại liên quân toàn cầu chống IS vào năm 2015. Ông là người giữ vị trí quan trọng trong việc định hình chính sách của Washington ở bắc Syria, đặc biệt là việc hậu thuẫn liên minh dân quân người Kurd và Arab Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) trong ba năm qua.

Liên quân đã giành được những chiến thắng quan trọng trước IS ở bắc Syria, chiếm lại các thành phố quan trọng như Raqqa, từng là thành trì của IS. Nhưng McGurk cùng với các cơ quan chính phủ khác của Mỹ tin rằng cuộc chiến chống lại nhóm chiến binh này chưa thể kết thúc.