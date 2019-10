Nước sạch cho New York được cung cấp như thế nào?

MỹNgười New York thích khoe về nước sinh hoạt của họ vì nó an toàn và được mệnh danh là "rượu champagne của nước".

Nhóm Nghiên cứu Lợi ích Công cộng New York năm nay ra báo cáo cho thấy thành phố New York là nơi có nước sạch nhất bang. New York cũng nằm trong số những khu vực đô thị có chất lượng nước tốt nhất Mỹ. Người New York thường nói rằng họ làm ra những chiếc pizza và bánh mì vòng ngon nổi tiếng nhờ "nguyên liệu bí mật" là nước sạch.

Nước sinh hoạt của New York bắt đầu từ ba lưu vực lớn - hệ thống Delaware và Catskill phía tây sông Hudson và hệ thống Croton ở phía bắc thành phố. Những lưu vực sông này có ít đá vôi và độ pH tự nhiên 7,2, gần với độ pH 7 của nước tinh khiết. Năm 2017, New York sử dụng khoảng 97% lượng nước từ Catskill/Delaware và khoảng 3% từ hệ thống Croton.

Các lưu vực này cung cấp nước cho hơn một chục hồ chứa. Hồ chứa lớn nhất, Pepacton, có dung tích 140 tỷ gallon (530 triệu m3). Ashokan ở hạt Ulster có dung tích 123 tỷ gallon (465 triệu m3).

Một người đàn ông uống nước từ vòi công cộng ở New York. Ảnh: NYC Water.

Các quan chức đo lường chỉ số trên khắp các hồ chứa, xem xét những thứ như độ đục/độ trong của nước và các chất gây ô nhiễm, để chọn nước có chất lượng cao nhất nhằm giải phóng xuống tuyến dưới. Nguồn cung cấp nước quan trọng đối với thành phố đến nỗi một lực lượng cảnh sát chuyên dụng với hơn 200 thành viên làm việc 24/7 để ngăn chặn việc xả rác trái phép và các hành vi dùng sai mục đích đường thủy khác.

Tiếp theo, nước chảy từ các hồ chứa đi qua một loạt hệ thống cống và đường hầm, trong đó có cống Catskill được xây dựng 100 năm trước, kéo dài gần 150 km từ hồ chứa Ashokan ở dãy núi Catskill đến ranh giới phía bắc của thành phố. Khi nó được hoàn thành vào đầu những năm 1900, cống Catskill được một số người coi là công trình kỹ thuật ngang tầm kênh đào Panama hoặc Suez.

Cống Delaware dài 136 km được hoàn thành vào giữa những năm 1940. Delaware lớn đến mức một chiếc tàu ngầm hai người được sử dụng để kiểm tra rò rỉ tại đây.

Nước sau đó đến hồ chứa Kensico cách White Plains ở Westchester gần 5 km về phía bắc. Tại đây, nước được xử lý bằng fluoride và được khử trùng tại nơi được coi là cơ sở xử lý tia cực tím lớn nhất thế giới. Xử lý tia cực tím đặc biệt hữu ích trong việc diệt Cryptosporidium và Giardia, các vi sinh vật gây hại.

Hệ thống khử trùng nước của New York. Ảnh: DEP.

Nước tiếp tục có một điểm dừng khác là hồ chứa Hillview ở Yonkers. Hồ chứa này nhằm cân bằng nhu cầu hàng ngày (mức tiêu thụ nước của người dân lên cao vào buổi sáng và buổi tối khi mọi người ở nhà). Nước cũng tiếp tục được khử trùng tại đây.

Từ các cống, nước được phân phối khắp thành phố thông qua ba đường hầm - số 1 được đưa vào sử dụng vào năm 1917, số 2 đã được đưa vào sử dụng từ năm 1936. Đường hầm số 3 bắt đầu phục vụ khu vực Bronx và thượng Manhattan từ năm 1998 và được mở rộng năm 2013. Nước sau đó đến các đường ống chính và vòi nước dân cư.

Hệ thống cung cấp nước cho New York. Đồ họa: NYTimes.



Mỗi ngày, hàng chục nhà khoa học theo dõi chất lượng nước sinh hoạt của New York, thu thập các mẫu và kiểm tra không dưới 600.000 lần một năm để đảm bảo không có chất ô nhiễm. Họ còn có đội quân robot giám sát tại các hồ chứa nước, thử nghiệm chất lượng thêm 1,6 triệu lần mỗi năm. Sở Bảo vệ Môi trường New York hàng năm đều ra báo cáo về chất lượng nguồn nước.

New York là một trong số ít các thành phố ở Mỹ được phép cung cấp gần như tất cả nước máy mà không phải dựa vào các nhà máy lọc đắt tiền. "Hệ thống nước sinh hoạt có thể là tài sản quan trọng nhất của thành phố, hoặc ít nhất là ngang bằng với hệ thống tàu điện ngầm" Eric A. Goldstein, luật sư cao cấp của Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên thiên nhiên, nói. "Hãy tưởng tượng sống mà không có nước sạch ở New York dù chỉ một ngày. Cuộc sống sẽ bị đình trệ".

Phương Vũ (Theo NYTimes/amNY)