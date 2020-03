Người Việt ở Mỹ lo lắng với tình trạng khẩn cấp

Người Việt ở các bang tại Mỹ không hoảng sợ khi Trump ban bố tình trạng khẩn cấp ứng phó Covid-19, nhưng vẫn lo lắng khi dịch lan rộng.

"Tổng thống Mỹ Donald Trump ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia với Covid-19 là chậm nhưng cần thiết", bà Lisa Hoàng, 62 tuổi, quận San Diego, bang California, hôm nay nói với VnExpress.

Trump trước đó tuyên bố Covid-19 là tình trạng khẩn cấp quốc gia, sau khi số ca nhiễm ở Mỹ tăng 550 ca trong một ngày, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên hơn 2.200, trong đó 50 người đã tử vong.

Bà Lisa cho biết sau tuyên bố của Trump, nhiều người dân Mỹ đã đổ xô đi mua đồ tích trữ. Họ nhận thấy dịch bệnh thực sự nghiêm trọng nên gom đồ ăn, thuốc men vì không muốn ra ngoài và sợ bị phong toả. Tại quận Riverside, siêu thị Costco phải đóng cửa từ 15h thay vì 21h như thường ngày, do không còn hàng để bán.

Siêu thị Vons ở San Diego, California ngày 13/3 sau khi Trump ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Ảnh: Lisa Hoàng

Tiệm nail của bà Lisa hầu như không có khách, nhân viên ngồi chơi dù cuối tuần thường là thời điểm bận rộn. Bãi đỗ xe trước tiệm chật kín ôtô của người đi siêu thị, ai nấy đều tất bật đẩy những chiếc xe hàng chất đầy đồ đi qua đi lại.

"Bình thường ngày này chúng tôi ai cũng 'đầu tắt mặt tối,' nhưng hôm nay mọi người đổ xô mua hàng tích trữ cả, không ai bận tâm chuyện làm đẹp nữa", bà nói.

Như nhiều người Việt khác ở Mỹ, bà Lisa đã mua các nhu yếu phẩm cho gia đình từ đầu tháng ba, khi Covid-19 bắt đầu lan rộng ở các bang. Tuy nhiên bà chỉ mua được đồ hộp, gạo, nước đóng chai, giấy lau tay, còn giấy vệ sinh thì "cháy hàng".

Chính quyền bang California thông báo sẽ đóng cửa các trường học từ 16/3, chuyển sang chế độ học trực tuyến. Tất cả sự kiện thể thao bị huỷ. Các chương trình ca nhạc của người gốc Việt cũng không ngoại lệ.

Tình trạng đổ xô mua hàng tích trữ cũng diễn ra ở Houston, bang Texas, theo Anthony Sam, sinh viên Việt ở trường Cao đẳng Cộng đồng Houston. "Bây giờ người Mỹ mới đua nhau đi mua hàng, còn người châu Á đã mua từ hai tuần trước rồi", Anthony nói.

Anh không tham gia "trào lưu" này vì thấy không cần thiết, bởi các siêu thị ở Mỹ luôn có hàng mới. Anh cũng lo ngại việc chen lấn nơi công cộng dẫn đến nguy cơ lây nhiễm nCoV.

Trước khi Covid-19 lan ra nhiều bang, người nhiều ở Mỹ vẫn đến các nơi công cộng như quán cafe, nhà hàng, siêu thị. Anthony từng gặp phải "ánh mắt kỳ thị" của người da trắng khi không may hắt hơi, nhưng anh không trách họ vì hiểu rằng người lớn tuổi rất sợ bị lây virus.

Tại New York, Ngọc Linh, sống ở khu The Bronx, cho biết khi nghe tin Tổng thống Trump ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, cô khá lo lắng, nhất là khi số ca nhiễm tại New York tăng vọt lên 400 người trong một ngày.

Vài ngày trước, Linh vẫn đến những nơi công cộng như quán cafe, quán ăn nhưng tránh đi xe bus và tàu điện ngầm. Cô đeo khẩu trang loại thông thường để cảm thấy yên tâm hơn, trong khi ngoài phố không ai mang khẩu trang. Những người bạn Mỹ của Linh vẫn nhận thêm ca làm phục vụ ở các nhà hàng để tăng thu nhập.

Tại bang Washington, Nguyễn Kim Thoa cho biết cô không ngạc nhiên trước quyết định của Tổng thống Trump và bày tỏ tin tưởng rằng chính quyền của ông có thể xử lý được khủng hoảng Covid-19. Thoa cho rằng nCoV không dễ lây lan trong môi trường ở Mỹ vì dân Mỹ không có thói quen ôm hôn như người châu Âu và chính phủ cũng đã ra lệnh cấm người châu Âu đến Mỹ.

Dù Covid-19 đã xuất hiện ở 49 bang của Mỹ, hàng ăn của gia đình chồng Thoa, là người Mỹ, vẫn hoạt động bình thường. Lượng khách vẫn ổn định, nhưng các đơn hàng online bị huỷ. Ở cấp bang, thống đốc yêu cầu dừng các sự kiện công cộng để hạn chế tập trung đông người.

Nói đến kế hoạch phòng dịch, Thoa cho biết các thành viên trong gia đình cô tuân thủ nghiêm quy định giữ vệ sinh, tránh mua đồ tích trữ vì nhu cầu tiêu dùng ít. "Tôi sẽ hạn chế ra đường, chỉ đi mua sắm khi cần thiết", Thoa nói.

Với Linh, cô quyết định sẽ "cách ly hoàn toàn", tự hứa sẽ không ra khỏi nhà. Cô cũng tìm hiểu chương trình xét nghiệm virus để biết tình trạng sức khoẻ của mình.

Anthony cho biết sẽ tuân thủ nghiêm các hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) về giữ vệ sinh. Anh cho rằng mọi người nên dùng khẩu trang tái sử dụng để nhường khẩu trang chuyên dụng cho các nhân viên y tế, vốn là những người thực sự cần. Anthony cũng quan tâm đến việc xét nghiệm virus. Hôm 13/3, Thống đốc bang Texas Greg Abbott cho biết việc xét nghiệm nCoV trên ôtô dự kiến được thực hiện vào đầu tuần sau.

Lo lắng về nguy cơ lây nhiễm cho chính mình và người thân khi làm công việc tiếp xúc với nhiều người, lại liên quan đến tay, bà Lisa đã áp dụng các biện pháp như khử trùng tất cả dụng cụ, yêu cầu nhân viên rửa tay kỹ sau khi làm nail cho khách. Tuy nhiên, một số khách hàng tỏ thái độ "dò xét" khi bà mang khẩu trang, hỏi rằng bà có bị bệnh không vì người Mỹ không có thói quen này.

Trong một tuần nay, lượng khách ở tiệm nail của của bà giảm hẳn. Nếu tình hình Covid-19 tiếp tục diễn tiến xấu đi, bà sẵn sàng đóng cửa tiệm nail để ở nhà, dù mất thu nhập nhưng đảm bảo an toàn.

Bà cũng bày tỏ lo ngại nhiều người nhiễm nCoV sẽ không được điều trị kịp thời, bởi giới chức y tế Mỹ chỉ xét nghiệm miễn phí cho những người đã có triệu chứng bệnh. "Những người không đủ khả năng mua bảo hiểm y tế có thể sẽ giấu bệnh và làm tăng nguy cơ lây lan virus", bà nói.

Việt Anh - Anh Ngọc