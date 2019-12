Ngoại trưởng Nga có thể sắp thăm Mỹ

Ngoại trưởng Lavrov có thể tới Mỹ vào tuần sau và hội đàm với người đồng cấp Pompeo song hai nước chưa thống nhất về chuyến thăm.

"Các cuộc hội đàm đang được chuẩn bị", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm nay cho biết nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov nói chưa thể xác nhận về chuyến thăm Mỹ và hội đàm với Ngoại trưởng Mike Pompeo của ông Lavrov.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov chưa có chuyến thăm Mỹ sau cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng hồi tháng 5/2017. Trump bị nghi tiết lộ thông tin tình báo trong cuộc gặp với Lavrov và cựu đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak, tuy nhiên cáo buộc sau đó được xóa bỏ.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Hội nghị Các bộ trưởng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) lần thứ 36 tại thủ đô Bratislava, Slovakia ngày 6/12. Ảnh: TASS.

Quan hệ Nga - Mỹ căng thẳng trong nhiều năm bất chấp nỗ lực cải thiện quan hệ song phương của Tổng thống Vladmir Putin và người đồng cấp Trump. Sự kiện gây căng thẳng gần nhất giữa hai nước là vụ Nga bắt ba tàu Ukraine tại eo biển Kerch, gần bán đảo Crimea hồi tháng 12/2018.

Mỹ cùng các đồng minh châu Âu áp nhiều lệnh trừng phạt với Nga sau khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea và xung đột tại miền đông Ukraine bùng nổ.

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ sẽ xem xét dự luật Bảo vệ An ninh Mỹ khỏi Can thiệp từ Kremlin 2019 (DASKA) trong phiên họp ngày 11/12. Dự luật đề xuất lệnh trừng phạt nhằm vào các ngân hàng Nga bị cáo buộc hỗ trợ can thiệp bầu cử nước ngoài, các ngành vũ trụ và dầu khí của Nga cùng các cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp tạo điều kiện cho hoạt động tham nhũng.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, RIA Novosti)