Thượng viện Mỹ muốn tăng trừng phạt Nga

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu dự luật tăng trừng phạt với Nga vì can thiệp bầu cử Mỹ và vấn đề Ukraine.

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ sẽ xem xét dự luật "Bảo vệ An ninh Mỹ khỏi Can thiệp từ Kremlin 2019" (DASKA) trong phiên họp ngày 11/12, trong đó đề ra các lệnh trừng phạt mới với Nga do cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ và chống lại Ukraine, một phát ngôn viên ủy ban cho biết hôm 4/12.

Dự luật được thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham và thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Bob Menendez cùng các thành viên khác của Ủy ban Đối ngoại đưa ra hồi tháng 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki, Phần Lan, hồi tháng 7/2018. Ảnh: Reuters.

Lệnh trừng phạt được đề xuất trong dự luật sẽ nhắm vào các ngân hàng Nga bị cáo buộc hỗ trợ nỗ lực can thiệp vào bầu cử nước ngoài, lĩnh vực không gian mạng của Nga cũng như các cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp tạo điều kiện cho các hoạt động tham nhũng bất hợp pháp.

Dự luật cũng sẽ áp một số biện pháp nghiêm ngặt với lĩnh vực dầu khí Nga, bao gồm trừng phạt những người cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc tài chính để hỗ trợ Nga khai thác dầu thô.

Mỹ và các đồng minh châu Âu đã áp nhiều lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào Nga sau khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea và xung đột ở miền đông Ukraine bùng nổ. Bất chấp nỗ lực cải thiện quan hệ song phương của Tổng thống Putin và người đồng cấp Trump, quan hệ Moskva - Washington vẫn căng thẳng vì cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Điện Kremlin nhiều lần phủ nhận cáo buộc.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)