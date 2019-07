Nga mất hai anh hùng, 7 đại tá trong vụ cháy tàu ngầm hải quân

Tổng thống Nga Valadimir Putin. Ảnh: AP.

Tổng thống Nga Valadimir Putin ngày 2/7 ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tới căn cứ hải quân ở Severomorsk, phía bắc nước này, để điều tra vụ một tàu ngầm nghiên cứu bị cháy khiến 14 người thiệt mạng.

Ông gọi sự việc là "mất mát khủng khiếp", yêu cầu Bộ trưởng Shoigu "đích thân nghe các báo cáo" và chỉ đạo Ủy ban Điều tra "tìm hiểu rõ ràng nguyên nhân dẫn tới thảm kịch".

"Đây không phải tàu bình thường mà là tàu nghiên cứu", Tổng thống Putin nói trong cuộc họp khẩn với Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu. Theo ông, thủy thủ đoàn trên tàu ngầm gặp nạn đều là những người chuyên nghiệp, có năng lực. Hai trong số các thủy thủ thiệt mạng từng được trao danh hiệu "Anh hùng Nga", danh hiệu cao quý nhất của nhà nước Nga, 7 thủy thủ khác là các đại tá hải quân.

Tàu ngầm nghiên cứu của hải quân Nga hôm 1/7 bốc cháy khi đang thực hiện chuyến khảo sát đáy biển khiến các thủy thủ thiệt mạng do ngạt khói. Hiện nguyên nhân dẫn tới vụ cháy chưa được xác định. Trong khi đó, giám đốc Cơ quan An toàn Hạt nhân và Bức xạ Na Uy Per Strand dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho hay đám cháy bùng phát có thể là do nổ khí gas. Ngoài ra, cơ quan của ông không phát hiện bất kỳ mức độ phóng xạ bất thường nào sau sự việc.

Hồi tháng 8/2000, tàu ngầm Kursk chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga cũng bị chìm trên Biển Barents sau hai vụ nổ ở mũi tàu, khiến toàn bộ 118 thủy thủ thiệt mạng.

Vũ Hoàng (Theo RT)