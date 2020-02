Mỹ tố Nga 'bám đuôi' vệ tinh

Lực lượng Vũ trụ Mỹ cáo buộc hai vệ tinh Nga bám theo và có thể gây nguy hiểm cho vệ tinh do thám Mỹ ở khoảng cách gần trên quỹ đạo.

"Hai vệ tinh Nga đến rất gần vệ tinh do thám của Mỹ ở khoảng cách 160 km. Đây là hoạt động bất thường và đáng lo ngại, có khả năng gây ra tình huống nguy hiểm trong không gian. Mỹ đã liên lạc với Nga và bày tỏ quan ngại thông qua các kênh ngoại giao", tư lệnh Lực lượng Vũ trụ Mỹ John Raymond cho biết ngày 10/2.

Đây là lần đầu quân đội Mỹ công khai mối đe dọa trực tiếp từ quốc gia khác với vệ tinh nước này. Nga chưa bình luận về thông tin.

Nga hồi tháng 11/2019 đưa lên quỹ đạo một "nền tảng không gian đa năng", sau đó nó giải phóng một vệ tinh cỡ nhỏ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết vụ phóng nhằm "kiểm tra tình trạng kỹ thuật các vệ tinh của Nga" trên quỹ đạo, thông tin sẽ được chuyển cho các cơ sở mặt đất để nghiên cứu.

Đại tướng John Raymond trong lễ tuyên thệ nhậm chức tư lệnh Lực lượng Không gian Mỹ tại Nhà Trắng ngày 14/1. Ảnh: Reuters.

"Chúng hoạt động như những vệ tinh kiểm tra mà Nga đưa lên quỹ đạo trước đây. Dưới bất kỳ góc độ nào, Mỹ coi hoạt động này là hành vi có thể gây đe dọa", đại tướng Raymond nói.

Michael Thompson, một người đam mê vệ tinh và tàu vũ trụ, đã nhận thấy vệ tinh Nga có hoạt động tiếp cận vệ tinh do thám Mỹ. "Vệ tinh kiểm tra của Nga có tên Cosmos 2542 gần đây đã điều chỉnh quỹ đạo khớp với vệ tinh do thám KH-11 USA-245 của Mỹ. Các bằng chứng gián tiếp cho thấy có thể một vệ tinh của Nga đang tìm cách giám sát một vệ tinh do thám của Mỹ", Thompson viết trên Twitter ngày 30/1.

Lực lượng Vũ trụ là quân chủng mới của quân đội Mỹ, hoạt động từ tháng 12/2019. Quân chủng có nhiệm vụ bảo vệ lợi ích của Mỹ trong không gian, trong đó có giảm các hành động gây hấn và can thiệp vào hoạt động của vệ tinh nước này.

Nguyễn Tiến (Theo Space, BI)