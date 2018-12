Mỹ tiếp tục không kích IS tại Syria sau tuyên bố rút quân

Syria cáo buộc liên quân Mỹ tấn công vị trí quân đội chính phủ

Tiêm kích Mỹ hoạt động gần biên giới phía đông Syria hồi năm 2016. Ảnh: USAF.

Các máy bay của liên quân chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria do Mỹ dẫn đầu ngày 25/12 ra thông báo cho biết trong giai đoạn 16-22/12, họ đã thực hiện nhiều đợt không kích chính xác, phá hủy hàng loạt cơ sở hậu cần và tài chính của phiến quân ở miền đông Syria, CNN đưa tin.

Liên quân cho biết cuộc không kích đã tiêu diệt hàng trăm tay súng IS, đồng thời loại bỏ khả năng tài trợ cho các hoạt động của phiến quân. "IS là mối đe dọa thực sự tới sự ổn định lâu dài của khu vực và nhiệm vụ của liên quân vẫn là đảm bảo IS bị tiêu diệt hoàn toàn", thiếu tướng quân đội Anh Christopher Ghika, phó chỉ huy liên quân, nhấn mạnh.

Thông báo của liên quân được đưa ra một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố IS đã bị đánh bại ở Syria và Mỹ sẽ rút toàn bộ 2.000 binh sĩ khỏi quốc gia Trung Đông này.

Quyết định rút quân khỏi Syria của Trump dường như là một trong những lý do khiến Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis xin từ chức, do ông này từng cảnh báo việc lực lượng Mỹ rời Syria quá sớm sẽ là "sai lầm chiến lược". Trong đơn từ chức, người đứng đầu Lầu Năm Góc thừa nhận có quan điểm không phù hợp với góc nhìn của ông chủ Nhà Trắng.

Chiến trường Syria chứng kiến sự hiện diện của nhiều lực lượng quân sự nước ngoài. Ngoài quân đội Nga được chính phủ Syria yêu cầu hỗ trợ, liên quân do Mỹ đứng đầu vẫn đang tiến hành những chiến dịch truy quét, tiêu diệt tàn quân IS tại Syria.

Sau khi Mỹ rút quân, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đưa lực lượng vào tiếp quản nhiệm vụ chống IS tại Syria và cam kết sẽ quét sạch tàn quân của nhóm khủng bố này.