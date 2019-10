Mỹ thả xác thủ lĩnh tối cao IS xuống biển

Thi thể thủ lĩnh IS al-Baghdadi được xử lý theo luật xung đột vũ trang bằng cách chôn dưới biển, quan chức Lầu Năm Góc cho biết.

"Thi thể al-Baghdadi được di dời sau khi hắn kích nổ đai bom tự sát cạnh ba con, sau đó chuyển đến một cơ sở an toàn để xác nhận danh tính bằng cách xét nghiệm ADN. Việc xử lý xác của hắn đã được hoàn tất theo luật xung đột vũ trang", Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley hôm qua cho biết.

Một quan chức Lầu Năm Góc cũng xác nhận thi thể al-Baghdadi được thả xuống một vùng biển không xác định, tương tự trùm khủng bố Osama bin Laden sau khi hắn bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt trong cuộc đột kích ở Pakistan năm 2011.

"Không có ai bị thương trong cuộc đột kích ở tây bắc Syria, dù đặc nhiệm Mỹ đã nổ súng. Hai người bị bắt sau cuộc tấn công", tướng Milley cho biết thêm.

Thủ lĩnh IS al-Baghdadi xuất hiện công khai tháng 5/2014. Ảnh: AFP.

Quân đội Mỹ hôm 26/10 tiến hành chiến dịch tối mật nhằm vào nơi ẩn náu của thủ lĩnh tối cao Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi tại tỉnh Idlib, tây bắc Syria. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó xác nhận al-Baghdadi đã bị tiêu diệt.

"Cái chết của hắn đánh dấu sự hủy diệt đối với tàn quân IS", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói, đồng thời ca ngợi lực lượng Mỹ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dưới sự phối hợp với Nga, người Kurd ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Polat Can, cố vấn cấp cao của Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo, cho biết đã phối hợp với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) từ tháng 5 để theo dõi al-Baghdadi do hắn thường xuyên thay đổi nơi ở. Can nói thêm rằng đồ lót của Baghdadi được mang đi xét nghiệm ADN và "đảm bảo 100%" rằng kẻ bị tiêu diệt chính là thủ lĩnh tối cao IS.

Huyền Lê (Theo AFP)