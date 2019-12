Mỹ công bố video không kích dân quân thân Iran, cảnh báo Tehran không nên nhầm lẫn giữa thái độ kiềm chế của Washington với sự yếu đuối.

"Tổng thống đã nhiều lần thể hiện kiềm chế. Chúng tôi rất hy vọng Iran không tính toán sai và hiểu nhầm đó là sự yếu đuối. Sau quá nhiều vụ tập kích, Tổng thống phải ra lệnh cho lực lượng vũ trang đáp trả nhằm buộc chính quyền Iran hiểu điều này", đặc phái viên Bộ Ngoại giao Mỹ về Iran Brian Hook hôm qua nói với các phóng viên tại thủ đô Washington.

Quan chức Mỹ khẳng định Tổng thống Donald Trump đã thể hiện "sự kiên nhẫn chiến lược" suốt năm qua khi tránh đáp trả các hoạt động quân sự của Iran trong khu vực. Tuy nhiên, đòn không kích hôm 29/12 cho thấy Tehran đã vượt qua lằn ranh đỏ và chính quyền Trump sẽ không tha thứ việc công dân Mỹ thiệt mạng.

Mỹ cảnh cáo Iran Các địa điểm bị Mỹ không kích hôm 29/12. Video: USAF.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Lầu Năm Góc thông báo tấn công ba vị trí của nhóm vũ trang Kataib Hezbollah thân Iran nhằm "đáp trả những đợt tập kích liên tiếp vào các căn cứ phục vụ chiến dịch Inherent Resolve tại Iraq". Quân đội Mỹ hôm qua cũng công bố video được quay từ máy bay tham gia chiến dịch không kích.

Các mục tiêu gồm kho vũ khí, trung tâm chỉ huy trên lãnh thổ Iraq và Syria được Kataib Hezbollah sử dụng cho các đợt tấn công liên quân Mỹ. 25 tay súng đã thiệt mạng, ít nhất 51 người bị thương trong vụ tấn công.

Washington trước đó cáo buộc Kataib Hezbollah đứng sau vụ phóng hơn 30 quả rocket nhằm vào căn cứ gần thành phố Kirkuk, Iraq hôm 27/12 khiến một nhà thầu dân sự Mỹ thiệt mạng. 4 lính Mỹ và hai binh sĩ Iraq cũng bị thương trong cuộc tấn công.

Tehran gọi đây là hành động hỗ trợ khủng bố, cáo buộc Washington tấn công một trong những lực lượng đắc lực trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS).

"Vụ không kích của Mỹ nhằm vào lực lượng vũ trang Iraq là hành động không thể chấp nhận và sẽ gây ra nhiều hậu quả nguy hiểm", Văn phòng Thủ tướng Iraq ra thông cáo cho biết. Bộ Ngoại giao Iraq dự kiến triệu đại sứ Mỹ để phản đối, trong khi Hội đồng An ninh Quốc gia cảnh báo sẽ xem xét lại quan hệ hợp tác với liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu.

Kataib Hezbollah là một trong các nhóm dân quân Shiite được Iran huấn luyện, cấp tiền và trang bị để chống lại quân đội Mỹ sau chiến dịch lật đổ tổng thống Saddam Hussein năm 2003. Nhóm này từng chiến đấu dưới sự bảo trợ của Lực lượng Động viên chung (PMF) thành lập năm 2014 để đối phó IS và được chính phủ Iraq chấp thuận.

Vũ Anh (Theo Reuters)