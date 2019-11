Mỹ biết rõ tân thủ lĩnh IS

Trump cho hay Mỹ biết rõ tân thủ lĩnh được IS bầu sau khi Baghdadi bị tiêu diệt hôm 26/10 là ai, nhưng không nói chi tiết.

"IS có lãnh đạo mới, chúng tôi biết rõ hắn là ai", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter ngày 1/11. Trump không nói thêm chi tiết, các quan chức Mỹ cũng chưa đưa ra thông tin cụ thể về Abi Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, kẻ vừa được phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bầu làm tân thủ lĩnh.

IS hôm qua tung đoạn ghi âm dài 7 phút xác nhận cái chết của Abu Bakr al-Baghdadi, kẻ bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt trong trận đột kích ngày 26/10, đồng thời xác nhận Qurashi đã được "các trưởng lão đồng ý bổ nhiệm thay thế" vào vị trí đứng đầu tổ chức.

Không có nhiều thông tin về Qurashi do những kẻ cầm đầu IS thường dùng tên mới sau khi được bổ nhiệm vào vị trí khác. Giới chuyên gia nhận định Qurashi là thành viên rất lâu năm của IS, có thể từ trước khi IS bành trướng tới Syria năm 2013-2014. Qurashi được cho là một chỉ huy lão luyện trên chiến trường và am hiểu sâu sắc về tôn giáo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo ngày 27/10 công bố cái chết của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: AP.

Chuyên gia Aymenn al-Tamimi cho rằng Qurashi có thể là Hajj Abdullah, công dân Arab Saudi. Bộ Ngoại giao Mỹ xác định Abdullah là một trong các ứng viên kế nhiệm Baghdadi trước khi IS thông báo về thủ lĩnh mới. Mỹ trao thưởng 5 triệu USD cho bất cứ ai cung cấp thông tin về Abdullah.

Baghdadi, quê ở Iraq, lãnh đạo tổ chức IS từ năm 2014 tới khi bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt. Một số chuyên gia nói trong những năm gần đây uy tín của Baghdadi trong IS giảm mạnh, cái chết của hắn không ảnh hưởng tới hoạt động của tổ chức này do IS phân chia quyền lực giữa những kẻ cầm đầu.

Bộ Quốc phòng Mỹ giải mật và công bố video đột kích nơi ẩn náu của thủ lĩnh IS Baghdadi trong cuộc họp báo ngày 30/10. Đại tướng Frank McKenzie, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, cho biết hai đứa trẻ dưới 12 tuổi chết khi Baghdadi kích nổ đai bom tự sát. Bốn phụ nữ và một người đàn ông khác bị đặc nhiệm Mỹ bắn chết khi có hành vi hăm dọa và đeo đai bom tự sát.

Nguyễn Tiến (Theo AFP)