Mỹ - ASEAN bắt đầu diễn tập hàng hải

Thái LanQuan chức hải quân 10 nước ASEAN và Mỹ khai mạc cuộc diễn tập hàng hải AUMX hôm 2/9 tại căn cứ hải quân Sattahip.

Diễn tập hàng hải ASEAN - Mỹ (AUMX) diễn ra trên vùng biển quốc tế, bắt đầu tại căn cứ hải quân Sattahip nằm trên bờ vịnh Thái Lan và kéo dài đến tỉnh Cà Mau của Việt Nam ngày 2-6/9. Cuộc diễn tập sẽ kết thúc tại Singapore.

"AUMX giúp củng cố an ninh hàng hải nhờ sức mạnh của ASEAN, cũng như gắn kết giữa hải quân các nước và niềm tin chung về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rộng mở và tự do", chuẩn đô đốc Joey Tynch, quan chức phụ trách hợp tác an ninh của hải quân Mỹ tại Đông Nam Á, phát biểu trong lễ khai mạc AUMX tại căn cứ Sattahip.

Đại diện các nước tham gia AUMX trong lễ khai mạc tại Thái Lan hôm 2/9. Ảnh: US Navy.

Tất cả các nước thành viên ASEAN đều cử lực lượng tham gia diễn tập, trong đó Việt Nam triển khai tàu hộ vệ hạng nhẹ mang số hiệu 18. Mỹ cử Liên đội tàu khu trục số 7 thuộc Hạm đội 7 tham gia. Tổng cộng 8 tàu chiến, 4 máy bay và hơn 1.000 binh sĩ sẽ tham gia AUMX.

Diễn tập AUMX được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đề xuất tại cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Mỹ tháng 10/2017 tại Philippines, được đồng thuận tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tháng 10/2018 tại Singapore. AUMX chỉ diễn ra một lần duy nhất, không theo cơ chế thường xuyên.

Tàu 18 của Hải quân Nhân dân Việt Nam rời cảng hôm 1/9 để lên đường tham gia AUMX. Ảnh: Báo Hải quân.

Vũ Anh (Theo AFP)