Mattis ký lệnh rút quân Mỹ khỏi Syria dù bất đồng với Trump

Mối tức giận khiến Trump 'đuổi cổ' Mattis trước hạn / Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức vì bất đồng với Trump

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis. Ảnh: AFP.

"Mệnh lệnh rút quân khỏi Syria đã được ký", Reuters dẫn thông báo từ Lầu Năm Góc hôm qua cho biết. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis thông qua quyết định của Tổng thống Donald Trump chỉ một ngày sau khi ông chủ Nhà Trắng bày tỏ giận dữ, muốn Mattis ra đi sớm hai tháng so với dự kiến.

Lầu Năm Góc không tiết lộ thêm thông tin như thời gian biểu rút quân. Quan chức quốc phòng cấp cao giấu tên cho biết quân đội Mỹ đang xây dựng kế hoạch cụ thể, quá trình rút quân có thể bắt đầu sau vài tuần nữa.

Bộ trưởng Mattis trước đó tuyên bố sẽ rời nhiệm sở vào cuối tháng 2/2019 do không đồng tình với quyết định rút toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi Syria của Trump. Trong thư từ chức, Mattis ngầm chỉ trích chính sách đối ngoại của ông chủ Nhà Trắng, cho rằng Trump không coi trọng các đồng minh thân cận và không có quan điểm quyết liệt với đối thủ như Nga và Trung Quốc.

Trump và Mattis nhiều lần công khai thể hiện suy nghĩ trái ngược về cách đối xử với đồng minh và đối thủ. Ông chủ Nhà Trắng cho rằng Mattis không còn lý do gì để ở lại Lầu Năm Góc trong giai đoạn được gọi là "vịt què", ám chỉ khoảng thời gian một quan chức sắp nghỉ việc, đã có người thay thế và không còn sức ảnh hưởng tới chính sách chung.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan sẽ trở thành quyền Bộ trưởng Quốc phòng từ ngày 1/1/2019, nhằm bảo đảm hoạt động tại Lầu Năm Góc cho tới khi tìm được người thay thế Mattis. Chính sách an ninh và đối ngoại sẽ do Ngoại trưởng Mike Pompeo và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton phụ trách.