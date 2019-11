Loạt rocket Katyusha rơi trúng nơi lính Mỹ đóng quân

Iraq17 quả rocket bắn vào căn cứ Qayyarah, nơi lực lượng Mỹ đang hỗ trợ quân đội Iraq truy quét tàn quân IS, nhưng không gây thương vong.

"Nhiều quả đạn pháo phản lực (rocket) đã rơi trúng căn cứ không quân Qayyarah ở miền bắc Iraq lúc 19h45 hôm 8/11. Không có binh sĩ liên quân nào bị thương, cảm ơn lực lượng an ninh Iraq đã phản ứng nhanh chóng", đại tá Marisa Roberts, phát ngôn viên liên quân chống Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ dẫn đầu, hôm nay cho biết.

Lính Mỹ bắn pháo hỗ trợ quân đội Iraq trong chiến dịch hồi tháng 9. Ảnh: US Army.

Các quan chức Iraq cho biết đây là pháo phản lực Katyusha, dường như được bắn từ hệ thống đặt ở thành phố Mosul gần đó. Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công, liên quân Mỹ cũng không cho biết thiệt hại về cơ sở hạ tầng ở căn cứ Qayyarah.

"Liên quân tới Iraq theo lời mời của chính phủ nước này để đánh bại tàn quân IS. Chúng tôi không run sợ bởi những cuộc tập kích như vậy và sẽ duy trì quyền tự vệ của bản thân", đại tá Roberts nói thêm.

Mỹ rút quân khỏi Iraq năm 2011 nhưng trở lại vào năm 2014 theo đề nghị của Baghdad để giúp chống lại IS. Washington đang triển khai 5.000 binh sĩ tại nhiều căn cứ ở quốc gia Trung Đông này. Các cơ sở ngoại giao và căn cứ có lính Mỹ đóng quân từng là mục tiêu của một số đợt phóng rocket.

Nhiều nhóm vũ trang cực đoan vẫn hoạt động bí mật và thường xuyên tấn công lực lượng chính phủ Iraq, dù nước này tuyên bố đánh bại IS hồi năm 2017. Một số nhóm dân quân thân Iran cũng nhiều lần dọa tập kích các đơn vị Mỹ đóng quân tại đây.

Vị trí căn cứ không quân Qayyarah gần thành phố Mosul. Đồ họa: USA Today.

Vũ Anh (Theo Army Times)