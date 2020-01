Lính Iraq chật vật bắt phiến quân IS nặng 130 kg

Lực lượng an ninh Iraq phải dùng xe bán tải để chở một phiến quân IS có thân hình ngoại cỡ tại thành phố Mosul.

"Abu Abdul Bari, còn có tên Shifa al-Nima, là một trong những chỉ huy cấp cao của Nhà nước Hồi giáo (IS). Bari có những bài phát biểu khiêu khích nhằm vào lực lượng an ninh, từng ban hành các phán quyết tôn giáo và ra lệnh xử tử những học giả, giáo sĩ Hồi giáo từ chối cam kết trung thành với IS khi chúng chiếm đóng Mosul", cơ quan an ninh Iraq hôm qua ra thông cáo cho biết sau khi bắt được tên này.

Cảnh sát đặc nhiệm Iraq phải điều một xe bán tải để chở Bari do phiến quân này nặng hơn 130 kg. Các quan chức Iraq chưa bình luận về cuộc đột kích vây bắt Bari.

Abu Abdul Bari tại nơi ẩn náu (trái) và bị cảnh sát Iraq đưa lên thùng sau xe bán tải (phải) khi bị bắt ngày 16/1. Ảnh: Twitter/AliBaroodi.

Bari hồi tháng 7/2014 ra lệnh phá hủy một thánh đường tại Mosul, công trình được cho là nơi chôn cất nhà tiên tri Jonah và một trong những địa điểm văn hóa quan trọng của Iraq.

IS mất gần như toàn bộ vùng lãnh thổ chúng kiểm soát tại Iraq và Syria sau khi thành trì cuối cùng tại làng Baghouz bị dân quân người Kurd công phá đầu năm ngoái. Thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi cũng bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt hồi tháng 10/2019 nhưng tàn dư IS vẫn bị coi là mối đe dọa với an ninh trong khu vực.

Nguyễn Tiến (Theo Stripes)