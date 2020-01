Iraq triệu Đại sứ Mỹ

Bộ Ngoại giao Iraq hôm nay triệu Đại sứ Mỹ tại nước này Matthew H. Tueller để phản đối các cuộc không kích liên tục của Washington.

Bộ Ngoại giao Iraq gọi các cuộc không kích Mỹ thực hiện thời gian qua là hành động "vi phạm trắng trợn chủ quyền, đồng thời phá vỡ thỏa thuận giữa Iraq với liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu".

Bộ này nhấn mạnh lãnh thổ của Iraq không nên được sử dụng để tấn công những quốc gia láng giềng.

Mỹ hôm 3/1 không kích bằng máy bay không người lái giết chết thiếu tướng Iran Qassem Soleimani gần một sân bay ở thủ đô Baghdad, Iraq. Soleimani là quan chức quyền lực thứ hai Iran và được người dân Iran coi là anh hùng trong cuộc chiến tranh với Iraq những năm 1980-1988. Ông được bổ nhiệm làm chỉ huy đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) từ năm 1997.

Thủ tướng Iraq Abdul Mahdi trước đó cũng chỉ trích cuộc không kích của Mỹ là hành vi "gây hấn" và sẽ "châm ngòi một cuộc chiến tàn khốc".

Đại sứ Mỹ tại nước này Matthew H. Tueller. Ảnh: Rudaw.

Sau cuộc không kích giết chết tướng Iran Soleimani, Liên quân chống Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ dẫn đầu thông báo họ sẽ dừng huấn luyện và hỗ trợ các lực lượng an ninh Iraq trong bối cảnh các căn cứ có binh sĩ Mỹ đồn trú liên tục bị tấn công bằng rocket.

"Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ tất cả các binh sĩ thuộc liên minh đã cam kết đánh bại IS. Những cuộc tấn công bằng rocket liên tục suốt hai tháng qua do Kataib Hezbollah thực hiện đã khiến một dân thường Mỹ và một nhân viên thuộc Lực lượng An ninh Iraq thiệt mạng", thông báo từ liên quân cho hay. "Kết quả là chúng tôi giờ đây sẽ tập trung bảo vệ các căn cứ ở Iraq có binh sĩ liên quân đồn trú. Điều này khiến chúng tôi bị hạn chế trong việc huấn luyện các đối tác và hỗ trợ các chiến dịch chống IS. Vậy nên, chúng tôi dừng những hoạt động này".

Vũ Hoàng (Theo Reuters)