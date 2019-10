Hành trình đánh sập trang web khiêu dâm trẻ em lớn nhất thế giới

Trong gần ba năm, trang web "Welcome To Video" là thế giới bí mật cho những kẻ bệnh hoạn trao đổi các đoạn phim lạm dụng tình dục trẻ em.

Welcome To Video chứa gần 8 terabyte nội dung về lạm dụng trẻ em và hơn 200.000 video đã được tải về tổng cộng hơn một triệu lần. Hôm 16/10, Bộ Tư Pháp Mỹ đã tiết lộ cách họ theo dấu các giao dịch bitcoin để tìm ra kẻ đứng sau trang web khiêu dâm trẻ em lớn nhất thế giới này: Một thanh niên Hàn Quốc 23 tuổi tên Jong Woo Son.

Hơn thế, 337 nghi phạm liên quan đến trang web đã bị bắt và truy tố tại Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Đức, Arab Saudi, UAE, Czech, Canada, Ireland, Tây Ban Nha, Brazil và Australia. 23 nạn nhân nhỏ tuổi bị lạm dụng cũng được giải cứu ở Mỹ, Tây Ban Nha và Anh.

Ông chủ của Welcome To Video điều hành trang web từ Hàn Quốc và sử dụng bitcoin để giao dịch nhằm che giấu danh tính. Ảnh minh họa: CNN.

Welcome To Video hình thành trên darknet, nền tảng deep web không thể truy cập bằng trình duyệt thông thường. Chính vì thế, những người dùng trang web luôn tự tin rằng họ không thể bị truy ra dấu vết. Theo nhà chức trách, một số khách hàng trả tiền cho những hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em bằng bitcoin, đồng tiền kỹ thuật số được chi tiêu mà không cần người dùng tiết lộ danh tính thực sự.

Nhưng sự sụp đổ của Welcome To Video cho thấy bitcoin không thực sự bí mật như nhiều tên tội phạm mạng vẫn tưởng.

Welcome To Video bắt đầu hoạt động từ tháng 6/2015. Trang web không giới hạn người tạo tài khoản. Người dùng có thể tải về các đoạn video khiêu dâm nếu trả phí bằng bitcoin hoặc đổi điểm kiếm được bằng cách giới thiệu khách hàng mới hay đăng tải video của chính họ. Theo cáo trạng, trang tải các clip của Welcome To Video luôn để nổi bật một thông báo: "Không đăng nội dung khiêu dâm người lớn".

Bitcoin vốn được coi là phương thức thanh toán hoàn hảo đối với những người muốn che đậy danh tính và dấu vết trên không gian mạng. Đồng tiền kỹ thuật số có tính phân cấp, đồng nghĩa không công ty hay ngân hàng nào giám sát các giao dịch. Người dùng lưu trữ bitcoin trên một tài khoản ảo gọi là ví điện tử mà không cần chứng minh danh tính thực như khi gửi tiền ở ngân hàng truyền thống.

Từ tháng 6/2015 đến tháng 3/2018, Welcome to Video thu về ít nhất 420 bitcoin, có giá trị khoảng 370.000 USD, thông qua 7.300 giao dịch với người dùng đến từ nhiều quốc gia như Mỹ, Anh hay Hàn Quốc.

Để truy cập vào Welcome to Video, người dùng phải có một phần mềm đặc biệt. Bởi website được xây dựng trên darknet, người ta không thể sử dụng những trình duyệt phổ biến như Google Chrome, Safari hay Firefox để vào trang. Khách hàng cần tải về phần mềm giúp che giấu địa chỉ IP, dãy số độc nhất gán cho mỗi thiết bị kết nối với mạng Internet.

Nhưng vào tháng 9/2017, bằng thao tác đơn giản là ấn chuột phải vào trang chủ của Welcome to Video và chọn mục "xem mã nguồn trang", cơ quan chức năng bất ngờ phát hiện ra một địa chỉ IP chưa ngụy trang. Đến tháng 10, bằng cách tương tự, họ tìm thấy một địa chỉ IP khác. Cả hai đều dẫn tới cùng một địa chỉ cư trú ở Hàn Quốc, nhà của Son.

Cùng lúc, các nhà điều tra Mỹ tiến hành một chiến dịch bí mật. Một lần vào tháng 9/2017 và hai lần vào tháng 2/2018, một đặc vụ ngầm gửi bitcoin tới tài khoản do Welcome to Video cung cấp. Số tiền sau đó đều được chuyển đến tài khoản bitcoin khác mang tên Son và đăng ký bằng số điện thoại cũng như email của y.

Tháng 3/2018, nhà chức trách lục soát nhà riêng của Son và tìm thấy máy chủ lưu trữ trang web Welcome to Video. Từ đây, cơ quan chức năng có thể lần ra dấu vết những nghi phạm khác.

"Để phá vụ án cần sự phối hợp giữa rất nhiều người", Urszula McCormack, đối tác tại hãng luật King and Wood Mallesons ở Hong Kong, chuyên về blockchain, công nghệ đằng sau bitcoin, nhận xét. "Thông thường, chỉ cần vài liên kết yếu là đủ làm sập cả hệ thống".

Dữ liệu từ máy chủ Welcome to Video được chia sẻ giữa các quan chức thực thi pháp luật trên toàn thế giới. Họ dùng nó để truy tìm và truy tố các khách hàng của trang web ở 18 quốc gia.

Tháng 3/2018, Son bị bắt ở Hàn Quốc với tội danh sản xuất và phân phối nội dung khiêu dâm trẻ em. Tháng 5 vừa qua, y bị kết án 18 tháng tù giam. Tuy nhiên, án tù của Son có thể chưa dừng lại ở đó. Tháng 8 năm ngoái, Son bị truy tố một số tội danh ở Mỹ, bao gồm quảng cáo nội dung khiêu dâm trẻ em. Luật pháp Mỹ quy định mức án tối đa cho tội danh này là 30 năm tù.

Dù bitcoin nổi tiếng trong cộng đồng vì tính bảo mật, thực tế không hoàn toàn như vậy. Mỗi lần bitcoin được chuyển đi, chi tiết giao dịch được ghi lại trên "sổ cái thường trực" công khai, Yihao Lim, nhà phân tích cấp cao từ công ty an ninh mạng FireEye, cho biết. Vậy nên, người ta hoàn toàn có thể xem một cá nhân đang làm gì dù không thể biết danh tính thật của họ.

Ở Mỹ, luật pháp yêu cầu các sàn giao dịch tiền ảo, nền tảng nơi người dùng mua đi bán lại bitcoin để đổi tiền thật, phải xác minh danh tính khách hàng trong thế giới thực. Hiện nay, ngày càng có nhiều nước phát triển áp dụng biện pháp này. Điều đó có nghĩa bicoin không thực sự ẩn danh.

Có nhiều cách để người sử dụng bitcoin che giấu dấu vết nhưng nhìn chung, chính quyền đang bắt kịp họ, Lim nhấn mạnh.

Năm qua, những công cụ có khả năng phân tích các giao dịch bitcoin đã phát triển lên tầm cao mới, McCormack từ hãng luật King and Wood Mallesons cho hay. "Nhiều người ngày nay không nhận thức được sự tinh vi của các công cụ đó và việc nhà chức trách có thể thu thập được bao nhiêu thông tin chỉ từ một dấu vết", bà nói.

Theo Lim, công chúng đã hiểu nhầm rằng sử dụng bitcoin là an toàn. "Đúng thế, họ thành công khi ẩn danh ở giai đoạn đầu nhưng cơ quan thực thi pháp luật đã đuổi kịp", ông nói.

Vũ Hoàng (Theo CNN)