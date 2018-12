Hàng chục nghìn người ở Mosul có thể bị IS dùng làm lá chắn sống

Iraq bắt đầu chiến dịch đánh đuổi IS khỏi Mosul / Iraq muốn tự lực giải phóng Mosul khỏi IS

Thomas Weiss, trưởng phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Iraq, hôm nay cho biết hàng chục nghìn dân thường ở Mosul có thể bị Nhà nước Hồi giáo (IS) dùng làm lá chắn sống để phòng thủ thành phố này, Reuters đưa tin.

Weiss dự đoán số người buộc phải tháo chạy khỏi Mosul sẽ tăng mạnh do chiến dịch quân sự của Iraq đã tiến đến khu vực ngoại ô thành phố.

Ủy ban Quốc tế Chữ thập Đỏ (ICGC) kêu gọi các bên trong cuộc chiến Mosul tha cho dân thường và cho phép sơ tán những người bị thương.

ICRC đã tăng cường cho các trung tâm y tế, bao gồm khả năng điều trị cho mọi bệnh nhân bị vũ khí hóa học tác động, Robert Mardini, giám đốc khu vực Cận và Trung Đông cho biết.

ICRC muốn được theo dõi quá trình chăm sóc những người bị chính phủ Iraq tạm giữ sau khi họ tháo chạy khỏi Mosul. ICRC liên lạc với nhà chức trách Iraq, người Kurd, liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu và vẫn nuôi hy vọng có thể đối thoại với IS về "quy tắc cơ bản trong chiến tranh".

Quân đội Iraq và các lực lượng Peshmerga người Kurd tiến quân về phía Mosul từ bình minh ngày 17/10. Mosul, thành phố lớn thứ hai Iraq, bị IS chiếm từ hè 2014. Nơi này được coi là thành trì cuối cùng của IS tại Iraq. IS đã bị mất đất đáng kể trong hai năm qua, bị đánh đuổi ra khỏi Tikrit, Ramadi và Fallujah.

