Hàn Quốc e ngại năng lực tác chiến mạng của Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định các mối đe dọa trong không gian mạng do Triều Tiên và các thực thể khác gây ra ngày càng gia tăng.

"Ngay tại thời điểm này, các mối đe dọa về an ninh mạng đang gia tăng từ mọi hướng do Triều Tiên và những lực lượng không xác định khác tiếp tục tiến hành tấn công. Đây là mối đe dọa xuyên quốc gia bên cạnh chủ nghĩa khủng bố và thiên tai", Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Jeong Kyeong-doo tuyên bố trong một hội nghị về an ninh mạng quốc phòng tại Seoul ngày 21/9.

Theo ông Jeong, Triều Tiên đang tiếp tục nỗ lực củng cố năng lực tác chiến mạng thông qua công tác thu hút và bồi dưỡng các chuyên gia cũng như các hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ mới.

Phòng làm việc của Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Kim Chaek ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cam kết tăng cường bảo vệ an ninh mạng bằng các biện pháp như nâng cao hiệu quả của hệ thống mệnh lệnh và kiểm soát không gian mạng, đào tạo nhân lực chuyên nghiệp và tăng cường phòng thủ.

Bình Nhưỡng gần đây bị cáo buộc thực hiện hàng loạt cuộc tấn công mạng, chủ yếu nhắm vào các mạng lưới tài chính ở Mỹ, Hàn Quốc cùng nhiều nước khác. Giới chuyên gia cho rằng các hoạt động này giúp tạo ra nguồn tiền lớn cho chính phủ Triều Tiên.

Bộ Tài chính Mỹ tuần trước cũng áp lệnh trừng phạt ba nhóm tin tặc Triều Tiên Lazarus Group, Bluenoroff và Andariel vì phát tán mã độc và tấn công các ngân hàng quốc tế.

Hồi đầu tháng 9, Triều Tiên bác cáo buộc của Liên Hợp Quốc rằng nước này thu được 2 tỷ USD thông qua những vụ tấn công mạng nhằm vào ngân hàng và sàn giao dịch tiền ảo, đồng thời cho rằng tin đồn này đến từ Mỹ.

Nguyễn Hoàng (Theo Yonhap)