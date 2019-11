Hà Lan bắt hai thành viên IS

Cảnh sát Hà Lan bắt hai nữ công dân là thành viên của Nhà nước Hồi giáo sau khi những người này bị Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất về nước.

"Hai phụ nữ trở về từ chiến trường của Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria đã bị Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất và bị bắt tối 19/11 khi vừa đáp xuống sân bay Schiphol ở Amsterdam", các công tố viên Hà Lan cho biết trông một thông báo. "Họ bị tình nghi gia nhập một tổ chức khủng bố. Cảnh sát Quân đội Hoàng gia (canh gác sân bay và bến cảng) đã bắt hai người này và giao lại cho cảnh sát".

Cảnh sát Hà Lan tại hiện trường một vụ xả súng ở Utrecht hồi tháng ba. Ảnh: Reuters.

Một người, 23 tuổi, có hai con nhỏ, 3 và 4 tuổi, từng bị bắt tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng một năm ngoái. Người còn lại, 25 tuổi, đã tới Đại sứ quán Hà Lan ở Ankara hồi tháng 10 và sau đó yêu cầu được hỗ trợ về nước. Cả hai dự kiến được đưa ra xét xử tại tòa sơ thẩm ở thành phố cảng Rotterdam vào ngày 22/11.

Hồi đầu tháng, một tòa án Hà Lan đã ra phán quyết yêu cầu chính phủ phải "chủ động" giúp hồi hương con cái của những phụ nữ tham gia IS ở Syria nhưng không cần đưa người mẹ về cùng.

Phán quyết được đưa ra sau khi 23 nữ công dân tham gia các nhóm cực đoan tuần trước nộp đơn yêu cầu chính phủ Hà Lan đưa họ cùng 56 người con đang sống tại các trại tị nạn ở bắc Syria về nước.

Thổ Nhĩ Kỳ tuần qua bắt đầu quá trình hồi hương các thành viên IS là công dân nước ngoài và bị bắt tại nước này. Hàng nghìn công dân từ các nước phương Tây đã đến Iraq và Syria để gia nhập IS trong giai đoạn 2014 - 2018. Sau khi IS bị đánh bại, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi các nước châu Âu nhận lại công dân của mình, nhưng nhiều chính phủ từ chối vì lo ngại về an ninh và phản ứng dữ dội của công chúng.

Vũ Hoàng (Theo AFP)