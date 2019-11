Thổ Nhĩ Kỳ sắp hồi hương gần hết tù nhân IS

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hoàn tất quá trình trao trả phần lớn chiến binh IS bị bắt ở Syria về nước vào cuối năm nay.

"Các tù nhân IS sẽ được hồi hương vào cuối năm nay, tùy thuộc việc này diễn ra trong bao lâu. Tuy nhiên, quá trình này đang được tiến hành, đặc biệt với các nước châu Âu", Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu trả lời phỏng vấn Reuters hôm 19/11.

Soylu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ dự định gửi thêm 6 hoặc 7 tù nhân của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong tuần này về nước, trong đó có Ireland và Hà Lan. Các quan chức Ankara cho hay đã liên lạc với cơ quan chức năng của các quốc gia trên.

Các tù nhân IS bị giam tại một nhà tù ở thành phố Hasakeh, đông bắc Syria, hôm 26/10. Ảnh: AFP.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc một số quốc gia đã vi phạm luật pháp quốc tế khi tước quyền công dân của những người gia nhập IS, biến họ thành những người không quốc tịch.

Tuyên bố của Bộ trưởng Soylu được đưa ra một tuần sau khi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu quá trình hồi hương hàng trăm tù nhân IS mà quân đội nước này tiếp quản từ các nhà tù của người Kurd ở đông bắc Syria hồi tháng trước.

Hàng nghìn công dân từ các nước phương Tây đã đến Iraq và Syria để gia nhập IS trong giai đoạn 2014-2018. Sau khi IS bị đánh bại, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi các nước châu Âu nhận lại công dân của mình, nhưng nhiều chính phủ từ chối vì lo ngại về an ninh và phản ứng dữ dội của công chúng.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)