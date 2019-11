Đại sứ Anh mong 39 người chết trong container sớm được về nhà

Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward nói cần đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ sớm nhất sau khi cảnh sát xác nhận 39 người chết là công dân Việt Nam.

"Cảnh sát Essex và Cơ quan Điều tra Hoàng Gia vừa xác nhận tất cả 39 nạn nhân trong thảm kịch tại Essex là người Việt Nam. Mỗi nạn nhân đều có một gia đình và đến từ một cộng đồng tại Việt Nam. Vì vậy, đây là một sự việc đáng buồn đối với tất cả chúng ta", Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward cho biết trong thông cáo tối nay.

Container chứa 39 thi thể là công dân Việt Nam được phát hiện tại Essex, phía đông London hôm 23/10. Ảnh: Sky.

Trước đó, Bộ Công an cho biết cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh xác nhận 39 thi thể trong container được phát hiện ở hạt Essex hôm 23/10 là công dân Việt Nam, sau thời gian kiểm tra, so sánh đặc điểm nhận dạng cá nhân. Các nạn nhân có hộ khẩu tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.

"Thay mặt Vương quốc Anh, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và người thân của những người đã khuất. Bước tiếp theo cần làm là đảm bảo các nạn nhân được trở về nhà và nơi an nghỉ cuối cùng trong thời gian sớm nhất", Đại sứ Ward cho hay.

Đại sứ quán Anh tại Việt Nam hôm 4/11 tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong xe container với sự tham dự của Đại sứ Ward và các cán bộ nhân viên Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Anh tại Việt Nam.

Theo Bộ Công an, các cơ quan chức năng Việt Nam đang khẩn trương phối hợp với phía Anh thực hiện công tác bảo hộ công dân và phối hợp điều tra. Tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết việc đưa các thi thể về nước phụ thuộc vào phía Anh và tùy thuộc nguyện vọng của gia đình nạn nhân. "Có nhà muốn hoả thiêu trước khi đưa về nước, có gia đình mong muốn nhận thi thể để tổ chức theo phong tục, tập quán. Việc này cũng cần bàn kỹ", tướng Xô nói.

Thi thể của 39 người được tìm thấy trong xe container ở khu công nghiệp gần cảng Purfleet, hạt Essex, đông bắc London rạng sáng 23/10. Hai tài xế lái xe đầu kéo chở container đã bị bắt và truy tố các cáo buộc ngộ sát, âm mưu buôn người và hỗ trợ nhập cư trái phép, trong khi hai nghi phạm khác đang bị cảnh sát Anh truy nã.

Tại Việt Nam, nhà chức trách hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã bắt 11 người để làm rõ tội danh Tổ chức, môi giới người khác trốn ra nước ngoài trái phép, hoặc ở lại nước ngoài trái phép, theo điều 349 Bộ luật Hình sự 2015.

Huyền Lê

Xem thêm:

Bên trong trại ẩn náu của người Việt chờ sang Anh

Tiết lộ của một kẻ buôn người bằng container vào Anh

Thảm kịch 39 thi thể trong container ở Anh

'Đầu rắn' - đường dây buôn người từ Trung Quốc sang Anh

Những chuyến đi 'CO2' của người Việt vào Anh

Vì sao di dân mạo hiểm tính mạng để đến Anh?

'Rừng Calais' - trại người nhập cư chờ cơ hội vào Anh