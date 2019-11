39 thi thể trong xe container là người Việt Nam

39 người chết trong xe container đông lạnh ở Anh có hộ khẩu tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.

Tối 7/11 bố mẹ nạn nhân Nguyễn Đình Lượng ở Can Lộc, Hà Tĩnh liên tục thắp hương trước di ảnh con trai. Ảnh: Đức Hùng

Tối 7/11, Việt Nam và Anh đồng thời phát đi thông báo xác nhận nhân thân các nạn nhân.

Bộ Công an cho biết cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh xác nhận 39 thi thể là công dân Việt Nam, sau thời gian kiểm tra, so sánh đặc điểm nhận dạng cá nhân. Các nạn nhân có hộ khẩu tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.

Theo Bộ Công an, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang khẩn trương phối hợp với phía Anh thực hiện công tác bảo hộ công dân; phối hợp điều tra.

Trả lời VnExpress về việc đưa các thi thể về nước, tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết phụ thuộc vào phía Anh và tuỳ thuộc nguyện vọng của gia đình nạn nhân. "Có nhà muốn hoả thiêu trước khi đưa về nước, có gia đình mong muốn nhận thi thể để tổ chức theo phong tục, tập quán. Việc này cũng cần bàn kỹ", tướng Xô nói.

Người thân đau buồn khi có thông tin xác nhận. Ảnh: Ngọc Thành

Tại Việt Nam, điều tra các đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép, nhà chức trách hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã bắt 11 người để làm rõ tội danh Tổ chức, môi giới người khác trốn ra nước ngoài trái phép, hoặc ở lại nước ngoài trái phép, theo điều 349 Bộ luật Hình sự 2015.

* Tiếp tục cập nhật