Tổng thống đắc cử Donald Trump và vợ Melania quyết định sẽ để con trai út Barron ở lại New York đến hết năm học thay vì chuyển tới Washington sau khi ông nhậm chức.

Barron, 10 tuổi, đang theo học một trường dự bị cao cấp ở Manhattan với mức học phí khoảng 47.000 USD một năm. Tuy nhiên, số tiền này vẫn chưa là gì so với chi phí an ninh để bảo vệ cậu bé và gia đình ông Trump 1 triệu USD mỗi ngày.

Có tổng cộng 920 nhân viên Mật vụ sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ cho cả đại gia đình của tổng thống đắc cử. Trong đó, Barron được một nhân viên Mật vụ riêng đưa đi học trên xe bọc thép và lực lượng an ninh sẽ kiểm tra ngôi trường trước khi cậu bé vào để đảm bảo an toàn. Ảnh: Splash News