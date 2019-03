Chiến đấu cơ Mỹ dội bão lửa vào sào huyệt cuối cùng của IS ở Syria

Mỹ gia tăng chiến dịch không kích hỗ trợ dân quân người Kurd tấn công nơi cố thủ cuối cùng của IS ở miền đông Syria.

Máy bay Mỹ dội mưa bom vào sào huyệt cuối cùng của IS ở Syria Máy bay liên quân Mỹ không kích dữ dội mục tiêu của IS ở thị trấn Baghouz. Video: Almasdar News.

Chiến đấu cơ của liên quân do Mỹ dẫn đầu tối 3/3 tiến hành chiến dịch không kích quy mô lớn vào thị trấn Baghouz, thành trì cuối cùng của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền đông Syria, theo Almasdar News.

Video do phóng viên Gabriel Chraim của CNN quay lại cho thấy máy bay liên quân bắn phá dữ dội vào vào các cứ điểm của IS, tạo ra hàng loạt vụ nổ lớn và khói lửa bốc lên từ mặt đất.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu bắt đầu không kích các mục tiêu ở thị trấn Baghuz từ ngày 11/2 để yểm trợ cho chiến dịch của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do dân quân người Kurd làm nòng cốt nhằm tiêu diệt hàng trăm phiến quân IS ẩn náu tại đây.

Các tay súng IS dùng xe bom, bắn tỉa, cài mìn và lấy dân thường làm lá chắn để làm chậm bước tiến của SDF. Thắng lợi của chiến dịch giải phóng thị trấn Baghuz và các vùng phụ cận sẽ kết thúc chiến dịch quốc tế chống IS do Mỹ dẫn đầu tại Syria.

Vị trí làng Baghouz ở phía đông Syria. Đồ họa: CBC.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối năm ngoái tuyên bố Mỹ đã đánh bại IS ở Syria và ra lệnh rút quân khỏi quốc gia này. Lầu Năm Góc đang nỗ lực hỗ trợ SDF giải phóng toàn bộ khu vực do IS kiểm soát trước khi lính Mỹ rút về nước theo lệnh Trump.