Cảnh sát Anh kêu gọi không suy đoán quốc tịch 39 nạn nhân

Cảnh sát hạt Essex đang nỗ lực điều tra vụ 39 người chết trong container và kêu gọi truyền thông không suy đoán về danh tính nạn nhân.

"Đây là một cuộc điều tra có diễn biến nhanh chóng, với nhiều nguồn lực lớn của cảnh sát đang cố gắng tìm ra sự thật về những gì đã diễn ra với 39 người chết trên xe container được phát hiện hôm 23/10", Pippa Mills, phó cảnh sát trưởng hạt Essex, Anh ngày 25/10 ra tuyên bố cho biết. Tuyên bố được đăng trên tài khoản Facebook chính thức của sở cảnh sát hạt Essex.

Bà Mills đề cập đến nhiều đồn đoán gần đây trên truyền thông và mạng xã hội liên quan đến cuộc điều tra, khẳng định những thông tin thiếu căn cứ sẽ "không hữu ích", thậm chí có thể cản trở tiến trình điều tra của cảnh sát.

Pippa Mills, phó cảnh sát trưởng hạt Essex, phát biểu với báo chí hôm 25/10. Ảnh: BelfastTelegraph.

"Chúng tôi sẽ không bình luận về bất cứ suy đoán nào liên quan đến quốc tịch của những người đã thiệt mạng một cách bi thảm", bà nói. "Tôi mạnh mẽ kêu gọi các nhà báo và người dùng mạng xã hội không suy diễn về danh tính của những người liên quan hay tình hình quanh cuộc điều tra".

Bà Mills cho rằng "chúng ta nợ họ một cuộc điều tra đúng đắn" và khẳng định các sĩ quan cảnh sát hạt Essex "đang làm việc suốt ngày đêm" để tìm ra sự thật.

Mills xác nhận nhà chức trách Anh đã bắt nghi phạm thứ tư trong vụ án, là một người đàn ông 48 tuổi ở Bắc Ireland, với cáo buộc âm mưu tham gia hoạt động buôn người và ngộ sát.

Trước đó, cảnh sát đã bắt hai nghi phạm cùng 38 tuổi ở Warrington cùng tài xế 25 tuổi Mo Robinson điều khiển xe đầu kéo chở 39 nạn nhân. "Tôi hiểu rất rõ sự quan tâm của dư luận quốc tế với vụ này và chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin khi có thể", bà Mills nói.

Bà kêu gọi bất cứ ai có thông tin về vụ án liên hệ với nhà chức trách "mà không cần sợ hãi", kể cả những người đang sinh sống bất hợp pháp ở Anh.

Tài xế Robinson phát hiện 39 thi thể khi mở cửa container đông lạnh ngày 23/10 tại khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays, Essex. Tài xế gọi cứu thương, sau đó nhân viên y tế thông báo cho cảnh sát địa phương.

Nhà chức trách Anh đang khám nghiệm tử thi các nạn nhân để xác định danh tính của họ, tiến trình có thể kéo dài nhiều ngày. Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang làm việc với cảnh sát sở tại để xác minh thông tin về quốc tịch của các nạn nhân, trong khi Cục Lãnh sự phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước, các địa phương cung cấp những thông tin liên quan từ Việt Nam để giúp nhà chức trách Anh trong quá trình nhận dạng.

Vụ xe container chứa 39 thi thể được phát hiện thế nào? Quá trình phát hiện 39 nạn nhân trên xe container. Video: Guardian.

Cảnh sát hạt Essex của Anh ban đầu tin rằng tất cả nạn nhân gồm 31 nam và 8 nữ đều là người Trung Quốc, tuy nhiên nhà chức trách nước này đang điều tra nghi vấn có nạn nhân mang quốc tịch ngoài Trung Quốc. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cho biết đang phối hợp chặt chẽ với cảnh sát để tìm hiểu thông tin liên quan đến diễn biến mới này.

Ông Phạm Văn Thìn ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh hôm qua gửi đơn trình báo chính quyền cho biết con gái Phạm Thị Trà My (26 tuổi) có thể là một trong 39 nạn nhân chết trong container ở Anh. Sau đó, 7 gia đình tại Hà Tĩnh, 5 gia đình ở Nghệ An cũng cho rằng có con mất tích ở Anh từ hôm 23/10 nên trình báo chính quyền.

Trí Dũng