Việt Nam cung cấp thông tin nhận dạng 39 người chết ở Anh

Cơ quan chức năng Việt Nam đang hỗ trợ Anh thúc đẩy quá trình nhận dạng nạn nhân chết trên xe container, thông cáo của Bộ Ngoại giao cho hay.

Cục Lãnh sự đang là đầu mối phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước, các địa phương cung cấp những thông tin liên quan từ Việt Nam để giúp nhà chức trách Anh xác nhận quốc tịch nạn nhân, theo thông cáo hôm 25/10 của Bộ Ngoại giao.

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang làm việc với cảnh sát Anh xác minh thông tin về quốc tịch của các nạn nhân, theo dõi sát tình hình, tiếp tục phối hợp để thúc đẩy quá trình xác nhận danh tính nạn nhân trong vụ 39 người thiệt mạng trên xe container tại khu công nghiệp Waterglade thuộc hạt Essex hôm 23/10. Đại sứ quán sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là công dân Việt Nam.

Nhân viên pháp y lái xe container rời khỏi khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays, hạt Essex ngày 23/10. Ảnh: CNN.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, Bộ Ngoại giao đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh là: +44 7713 181501 hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân là: +84981 8484 84.

Tài xế người Bắc Ireland Mo Robinson, 25 tuổi, phát hiện 39 người đã chết khi mở cửa container tại khu công nghiệp Waterglade sáng 23/10 nên đã thông báo cho nhà chức trách. Cảnh sát Anh đến nay đã bắt Robinson và hai nghi phạm với các cáo buộc ngộ sát và buôn người.

Nhà chức trách Anh đang khám nghiệm thi thể các nạn nhân để phục vụ quá trình nhận dạng và cho rằng bức tranh về vụ án có thể thay đổi trong quá trình này. Các chuyên gia pháp y sẽ quan sát trang phục, đồ trang sức, hộ chiếu, giấy tờ tùy thân và các yếu tố khác để thu thập những manh mối liên quan.

Cảnh sát hạt Essex ban đầu tin rằng các nạn nhân gồm 31 nam và 8 nữ đều là người Trung Quốc, tuy nhiên nhà chức trách đang điều tra nghi vấn có nạn nhân mang quốc tịch khác.

Một công dân Việt Nam là ông Phạm Văn Thìn hôm nay gửi đơn tới UBND thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh, cho biết có khả năng con gái Phạm Thị Trà My "là một trong 39 nạn nhân trong xe container". Người nhà cho biết trước khi mất tích, Trà My nhắn tin gửi cho mẹ với nội dung "con chết vì không thở được".

Nguyễn Tiến