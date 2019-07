Bang lạnh nhất nước Mỹ hứng chịu nắng nóng kỷ lục

Nhiệt độ tại thành phố lớn nhất bang Alaska lên tới 32 độ C, mức kỷ lục tại khu vực thuộc Vòng Bắc Cực của nước Mỹ.

Bản đồ nhiệt ở Alaska dịp cuối tuần. Ảnh: Weather.com.

Anchorage, thành phố lớn nhất bang Alaska, ngày 4/7 buộc phải hủy bắn pháo hoa mừng quốc khánh Mỹ vì lo sợ cháy rừng do "thời tiết khô hạn", trong khi cả bang đang đối mặt đợt nắng nóng kỷ lục.

"Lúc 17h chiều nay, nhiệt độ tại sân bay quốc tế Anchorage lần đầu đạt kỷ lục 32 độ C", Trung tâm Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ thông báo hôm 4/7. Kỷ lục về nhiệt độ ở Alaska trước đây là 29,5 độ C vào tháng 6/1969. Nhiệt độ trung bình ngày 4/7 tại Neo, phía nam Alaska, là 18,3 độ C.

Alaska được coi là bang lạnh nhất của nước Mỹ, với nhiệt độ trung bình năm là -3 độ C, theo Trung tâm Dữ liệu Thời tiết Quốc gia Mỹ. Tuy nhiên, bang này vừa trải qua một mùa xuân nóng kỷ lục, đặc biệt ở khu vực Bắc Cực, nơi cực kỳ nhạy cảm với biến đổi khí hậu. Suốt tháng 6, Alaska chứng kiến mức nhiệt cao hơn trung bình.

Theo các nhà khoa học, Alaska đang nóng lên với tốc độ gấp đôi trung bình toàn cầu. Nguyên nhân của hiện tượng này là băng tan nhanh và Bắc Băng Dương nóng lên, ảnh hưởng tới cộng đồng địa phương và động vật hoang dã cũng như kinh tế của bang.

Người dân mặc quần áo cộc đi bộ ở Alaska giữa trời nắng nóng hôm 4/7. Ảnh: NPR.

Các con sông đóng băng thường được dùng làm đường đi vào mùa đông nay bị nhiệt độ cao làm băng mỏng đi gây nguy hiểm, không an toàn cho xe tải hoặc xe hơi lưu thông. Nhiều cuộc đua chó kéo xe phải hủy bỏ, đánh bắt cua bị ảnh hưởng, số hải cẩu cũng có khả năng suy giảm vì băng tan làm mất chỗ sinh đẻ.

Hồng Hạnh (Theo AFP)