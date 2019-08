Bản tuyên ngôn hận thù người nhập cư của kẻ xả súng ở Mỹ

Patrick Crusius thù ghét người nhập cư, tự nhận được "các nhà lập quốc" trao cho sứ mệnh giải cứu nước Mỹ khỏi bị hủy diệt.

Nghi phạm xả súng tại siêu thị Walmart ở El Paso, Texas, Mỹ, ngày 3/8. Ảnh: Facebook.

Không lâu trước khi Patrick Crusius, 21 tuổi, hôm 3/8 xả súng vào siêu thị Walmart ở thành phố El Paso, bang Texas, Mỹ, khiến 20 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, một bản tuyên ngôn dường như do y viết được đăng lên mạng. Bản tuyên ngôn chứa những thông điệp giận dữ vì "cuộc xâm lược của người Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha" vào Mỹ, đồng thời đề ra một kế hoạch chia cắt lãnh thổ Mỹ thành các khu vực khác nhau dựa trên chủng tộc.

Văn bản bị nghi liên quan tới Crusius mở đầu bằng lời ca ngợi dành cho bản tuyên ngôn của hung thủ xả súng tại hai nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand hồi đầu năm khiến 51 người thiệt mạng. Nó đề cập tới giả thuyết mang tên "Sự thay thế Vĩ đại", nói rằng một nhóm tinh hoa bí mật đang tìm cách xóa sổ người da trắng bằng cách thay thế họ bằng người nhập cư và người tị nạn.

"Cuộc tấn công này là đòn đáp trả cuộc xâm lăng của người Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha vào Texas", bản tuyên ngôn nhấn mạnh.

Sau đoạn giới thiệu ngắn, bản tuyên ngôn dài 2.300 từ được chia thành 5 phần gồm: Lý do chính trị dẫn tới cuộc tấn công, lý do kinh tế, vũ khí được sử dụng trong vụ xả súng, những phản ứng dự kiến về cuộc tấn công và "những lý do và suy nghĩ cá nhân".

Với tiêu đề "Sự thật Khó chấp nhận", bản tuyên ngôn không khác gì một mớ bòng bong hỗn độn những quan điểm và ý thức hệ. Trong đó, người viết cảnh báo về sự nguy hiểm của suy thoái môi trường, phản đối ảnh hưởng của các tập đoàn kinh doanh trong chính phủ và kêu gọi cảnh giác trước những cuộc hôn nhân đa sắc tộc.

Trong phần "lý do chính trị", bản tuyên ngôn lên án cả đảng Dân chủ lẫn đảng Cộng hòa, cho rằng Mỹ sẽ trở thành một đất nước đơn đảng do phe Dân chủ điều hành. Người viết lý giải rằng việc gia tăng dân số Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha ở Texas sẽ nhanh chóng biến bang này thành lãnh địa của phe Dân chủ, qua đó, đảm bảo thắng lợi cho phe Dân chủ trong các cuộc bầu cử tổng thống.

"Đảng Dân chủ sẽ thống trị nước Mỹ và họ biết điều đó. Họ đã bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tập trung vào khối cử tri Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha trong vòng tranh luận đầu tiên của phe Dân chủ", bản tuyên ngôn có đoạn.

Hình ảnh nghi phạm được máy quay an ninh ghi lại trong vụ xả súng. Ảnh: Twitter.

Tài liệu cũng liên tục lên án các tập đoàn mà theo tác giả nói là đã tiếp quản chính phủ. Người viết chỉ trích phe Cộng hòa vì dành ưu ái cho những tập đoàn kinh doanh song lập luận rằng "ít nhất với phe Cộng hòa, quá trình nhập cư hàng loạt và cấp quyền công dân sẽ được giảm thiểu đáng kể".

Tác giả cũng thể hiện sự lo ngại trước tác động của quá trình tự động hóa tới cơ hội việc làm, khẳng định không nên cho phép người nhập cư tràn vào Mỹ khi cơ hội việc làm còn khan hiếm. Y cho rằng những người nhập cư thường nhận công việc nặng nhọc mà người Mỹ không sẵn sàng làm nhưng đổi lại, con cái họ sẽ có cơ hội tốt hơn và thường nhận được bằng cấp tốt giúp mang đến cho họ công việc ở vị trí cao.

Bản tuyên ngôn cũng thể hiện sự giận dữ trước các tập đoàn vì phá hủy môi trường thông qua hành vi khai thác tài nguyên thiên nhiên quá đà. Người viết phê phán chính phủ vì không sẵn sàng đối mặt với các vấn đề môi trường và lên án người dân Mỹ vì không sẵn sàng thay đổi cách sống hướng tới thân thiện hơn với môi trường. Vì thế Mỹ cần ít người tiêu thụ tài nguyên hơn.

Tác giả cho biết y lên kế hoạch sử dụng một khẩu súng AK-47 để thực hiện vụ tấn công, lưu ý rằng khẩu súng có thể trở nên quá nóng sau khoảng 100 phát đạn nên y cần một đôi găng tay chịu nhiệt.

Bản tuyên ngôn cho biết rất nhiều người nhập cư đã quay về quê hương để đoàn tụ với gia đình, vì thế "cộng đồng Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha có lẽ cũng sẵn lòng trở về nếu họ có động lực phù hợp.

"Động lực đó sẽ do tôi và những người Mỹ yêu nước khác mang đến", y tuyên bố, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công khủng bố như thế sẽ "xóa bỏ mối đe dọa từ khối cử tri Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha".

Trong phần "lý do và suy nghĩ cá nhân", người viết cho biết anh ta đã dành cả đời để chuẩn bị cho một tương lai không tồn tại song không mô tả cụ thể tương lai đó như thế nào. Anh ta bị ám ảnh bởi tư tưởng chống người nhập cư, lo sợ người Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha sẽ chiếm chính quyền Texas và tuyên bố "các Nhà lập quốc" đã trao cho anh ta quyền dùng vũ khí để cứu đất nước khỏi diệt vong.

Cuối cùng, bản tuyên ngôn kết thúc bằng lời chê bai dành cho những đôi tình nhân hay vợ chồng đa sắc tộc và đề xuất ý tưởng chia nước Mỹ thành các khu vực dựa trên chủng tộc.

Y bày tỏ lo lắng bị bắt thay vì bị bắn chết trong lúc tiến hành vụ xả súng. Nếu bị bắt, anh ta cuối cùng cũng sẽ phải nhận án tử hình nhưng phải khiến gia đình đau khổ. "Đây mới chỉ là khởi đầu của cuộc chiến vì nước Mỹ và châu Âu", y viết.

Nhân chứng kể về vụ xả súng làm 20 người chết ở Texas Các nạn nhân tại hiện trường vụ xả súng chiều 3/8. Video: CNN.

