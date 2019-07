Ấn Độ dùng euro để né lệnh trừng phạt của Mỹ trong thương vụ S-400

Ấn Độ sẽ thanh toán hợp đồng mua tên lửa S-400 Nga bằng euro để tránh vi phạm đạo luật chống đối thủ của Mỹ.

Tổ hợp tên lửa phòng không S-400 của Nga tại Sevastopol. Ảnh: RIA Novosti.

Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật - Quân sự Liên bang Nga ngày 3/7 xác nhận sẽ bắt đầu chuyển giao 5 hệ thống tên lửa S-400 cho không quân Ấn Độ (IAF ) vào năm 2020.

Truyền thông Nga cho biết vấn đề thanh toán đã được giải quyết và Ấn Độ sẽ trả bằng euro qua một ngân hàng do Nga chỉ định để tránh lệnh trừng phạt theo Đạo luật chống các đối thủ của Mỹ thông qua cấm vận (CAATSA).

CAATSA quy định bất cứ quốc gia nào tham gia các giao dịch trên 15 triệu USD với các nhà thầu quốc phòng thuộc nhà nước Nga đều phải hứng chịu các lệnh trừng phạt từ chính quyền Mỹ.

Ấn Độ năm 2018 ký hợp đồng mua tên lửa S-400 trị giá 5,4 tỷ USD của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nhất trí bán 4 tàu chiến Đề án 11356 cho Ấn Độ với mức giá 2,2 tỷ USD.

Mỹ từng nhiều lần khẳng định việc Ấn Độ mua tên lửa S-400 có thể làm ảnh hưởng tới kế hoạch chuyển giao công nghệ quốc phòng của Washington cho New Delhi trong thời gian tới. Giới chức Ấn Độ khẳng định việc mua S-400 là đòi hỏi cấp bách về an ninh quốc gia, đồng thời đảm bảo các hệ thống này sẽ không gây nguy hiểm cho những vũ khí mà New Delhi đã hoặc sẽ mua của Washington.

Nguyễn Hoàng (Theo Diplomat)